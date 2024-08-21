彰化彰濱地區海龍離岸風電計畫，昨（20）日發生嚴重工安意外，疑因鋼瓶二氧化碳外洩致14人送醫急救，其中3人失去生命跡象，經送醫搶救後都已恢復呼吸心跳，其中送往梧棲童綜合醫院救治的19歲簡姓男子，為這次意外中最年輕傷者，昏迷指數僅3分，仍有生命危險，目前院方急重症醫療團隊介入，齊力挽救年輕寶貴性命。

梧棲童綜合醫院表示，簡姓患者20日到院時已無生命跡象，經急救後恢復呼吸心跳，醫院建議今（21）日採低溫療法，先讓患者整個體溫降下來後，減緩人體代謝率與氧氣消耗，抑制組織灌流所造成的腦部傷害，讓神經系統預後較好。

童綜合醫院說，院方昨日收治的3名患者，其中簡姓男患者，於昨日上午11時許送抵醫院，到院時已無呼吸心跳，經醫院搶救後已經恢復生命徵象，今日仍在加護病房觀察中，目前昏迷指數3分，仍有生命危險。

童綜合醫院指出，另58歲王姓患者於昨日到院時意識清楚，因頭部撕裂傷，已完成縫合清創手術，目前生命跡象穩定，收住一般病房，觀察治療中；58歲潘姓男子因吸入過多不明物質，於昨日到院時呈昏迷狀態，經急診搶救後恢復意識，目前收住一般病房，觀察治療。

童綜合醫院表示，醫院急重症醫療團隊，包括胸腔內科、重症醫學科、呼吸治療師、藥劑師、營養師與護理等啟動團隊合作；醫護人員先全力救治在加護病房的簡姓患者使其恢復意識，後續再進行治療與照護，希望簡姓青年早日脫離險境。