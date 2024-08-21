日本秋田縣湯澤市市長佐藤一夫再度率團訪台，致贈板橋區公所30座「秋田美人燈」。（板橋區公所提供）

日本秋田縣湯澤市市長佐藤一夫繼今年初至新北市板橋區參訪，昨（20）日再度率團訪台，並帶來當地傳承300年的「七夕繪燈籠祭典」30盞「秋田美人燈」致贈板橋區公所，連同今年5月贈送大型「秋田美人燈」將於2025年元月板橋燈會展出，帶給市民朋友嶄新的燈會體驗。

板橋區長陳奇正表示，感謝佐藤一夫市長帶團參訪板橋，同時贈予30盞「秋田美人燈」參與2025板橋燈會，將為板橋2025年慶元宵活動再增添濃厚日式風情，佐藤一夫市長也特別駐足觀看在2月23日第一次訪問板橋，在公所前共植的八重櫻花樹已枝葉繁茂，期待明年2月櫻花盛開，象徵台日友好。

佐藤一夫市長表示，此行特別拜訪板橋慈濟園區，感謝慈濟在日本今年元旦能登半島發生規模7.6強震，發動當地慈濟志工對地震受災戶與醫院員工，發送熱食並發放5171戶災害見舞金，展現台日友好，患難相扶見真情。

板橋區公所指出，佐藤一夫市長今年已將20顆「板橋燈籠」懸掛在該市祭典會場，象徵「台日珍貴情誼」再昇華，期盼透過燈籠帶動雙向觀光旅遊，讓更多的日本民眾認識新北市板橋區，也讓更多的新北市民認識湯澤市，促進台日關係發展。