巴黎奧運奪下女子拳擊金牌的「台灣女兒」林郁婷跟教練曾自強，20日在LINE TODAY《星時代調研所》，與主持人唐綺陽分享奧運的心路歷程，直播總觀看人次高達69萬人。因為她在奧運擂台上的霸氣模樣，瞬間多了不少「郁守」，林郁婷也透露心中理想型要陽光、貼心，而且要有辦法跟教練好好相處。

唐綺陽把握機會替粉絲謀福利，問到：「超多人為妳暈船，很多人想知道什麼時候開放結婚登記？」林郁婷把球丟給教練，表示隊上成員要談戀愛，對象必須先過教練這關。曾自強搞笑說：「先抽號碼牌，讓我面試一下，我要看上眼才能pass給她。」林郁婷也透露理想型，個性要陽光、貼心，而且重點是要有辦法跟教練好好相處。

林郁婷（右）、教練曾自強。（LINE TODAY提供）

至於許多粉絲也好奇林郁婷的MBTI，她表示沒做過測驗，只聽過E人、I人，這時曾自強猜說：「我們應該是一樣的。」沒想到林郁婷秒回：「都是人？」看得出師徒兩人15年累積的情感與默契，林郁婷也接著說：「碰到對的人就是E人，不對的人就是I人吧。」唐綺陽一旁分析，「林郁婷月亮獅子，人來瘋，她一定是E人。」

節目現場特別請拳后指導唐綺陽簡單的揮拳動作，本身也是「郁守」的唐綺陽興奮喊：「世界拳后幫我戴拳套耶！」她還開玩笑表示：「我80公斤級，妳57公斤級，這樣公平嗎？我怕會把妳打倒。」林郁婷表示：「我會好好防守的。」兩人認真比劃一陣，唐綺陽沒多久就喊累，很佩服運動員能每天接受高強度的訓練。奪金後，如何面對爆紅的心態調整？林郁婷表示蠻享受其中，「身為拳擊手能多多曝光，讓大家認識我，也更關注拳擊項目，因為拳擊在台灣算是相對冷門。」她也說起從小看《第一神拳》才愛上拳擊，直呼：「當然最喜歡主角幕之內一步，但我沒有他這麼壯啦！」

下個階段的目標？教練表示已開始為2026年的名古屋亞運做準備，下周就要回歸精實的訓練，唐綺陽問到：「有沒有可能再練壯一點，進入下一個量級？」她充滿鬥志說：「有可能喔！」教練曾自強趕緊跳出來說：「不要先下目標，不能讓國外選手太早就感到害怕。」希望大家能持續關注，給予他們最大支持。《星時代調研所》LINE TODAY每周三更新，LINE TV同步跟播。