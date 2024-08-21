食藥署提醒，懷孕期間若有用藥需求，無論是內服或外用藥品，一定要在醫師或藥師評估指導下使用。（王家瑜攝）

國人生育年齡漸晚，懷孕期間風險也上升，尤其部分孕婦本身有慢性病，高血壓、糖尿病控制會更加困難，更要注意用藥不能馬虎！另外懷孕期間常見孕吐、感冒、細菌感染、皮膚搔癢等問題，食藥署提醒，無論是內服或外用藥品，一定要在醫師或藥師評估指導下使用，醫師則警告，大部分的藥物都會經過胎盤影響到胎兒，建議孕媽咪「必要時才用藥」。

孕期用藥首重安全，食藥署藥品組科長林委正說明，孕婦使用藥品會經由胎盤進入體內，由於每個藥品特性不同，以及懷孕階段不同，對胎兒的影響程度不一，嚴重可能會造成胎兒心臟系統、神經系統、腦部、五官、四肢的傷害或畸形缺陷。

木生婦幼診所婦產科醫師李汶芳說明，大部分的藥物會經過胎盤影響小朋友，懷孕3到8周是器官形成期，是胚胎發育的關鍵時候，對藥品最敏感，可能影響器官發育；第9周之後，胚胎已經完整發育成胎兒，主要影響是生長和功能發展。

李汶芳表示，懷孕期間常有需要用藥的情況，以孕吐、感冒、細菌感染、皮膚搔癢最常見，短時間內單一劑量的用藥，通常不會有太大影響，例如感冒大多是病毒感染，醫師通常會開立一些止痛藥、抗組織胺等，皮膚搔癢可使用抗生素或抗組織胺緩解不適，在專業人士建議下，都是可以使用的。

過去美國針對孕婦用藥等級分類為5級，其中A、B級為安全，C、D級為應諮詢醫師權衡使用，X級則是對胎兒有害應避免使用。李汶芳指出，由於這樣的分級對於臨床用藥太過攏統，因此在2015年6月之後改為標示對「懷孕」、「哺乳」及「具生殖能力的男女」的影響，必須標示在仿單上。

以非類固醇抗發炎藥（NSAID）為例，常見的阿斯匹靈、布洛芬等都是此類。李汶芳說明，未滿20周孕婦使用可能提高流產、心臟畸形的風險，使用前請先諮詢醫師或藥師；懷孕20到30周使用，可能導致胎兒腎臟功能不全、羊水過少，用藥前須經醫師確認有必要，並以最低有效劑量、最短時間治療；懷孕30周以上使用可能導致胎兒心肺問題，應避免使用。

現代人晚婚晚育，許多孕婦本身就有慢性疾病。李汶芳提醒，懷孕過程中高血壓、糖尿病控制會比較困難，因此一定要規律用藥。林委正也提醒，若孕婦本身有慢性疾病，平時有固定使用的藥品，千萬不要貿然停藥或自行增減藥品，務必和醫師討論。

另外，經常有孕媽咪詢問醫師，可否用保健品、中藥調養身體，李汶芳認為「沒有不行」，但不能聽信偏方，請找專業的中醫師，針對體質情況來調配適合的中藥，使用保健品前仍建議諮詢婦產科醫師或藥師。食藥署也提醒，應避免服用來路不明、標示不清、誇大療效的產品。