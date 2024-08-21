日系外資表示，回顧祥碩上半年營運表現，其業績有強勁表現主要是由於AMD的晶片組業務，部分原因是AMD繼續從英特爾那裡獲得市占率，其PC業務(主機板/主機)在上半年因淡季因素相對緩慢。有鑒於2023年第四季度的高基數和NAND價格上漲，上半年設備業務也相對緩慢。大陸市場業務部分，在投標和非投標項目的支援下，大陸業務在第一季度至第三季度表現良好。

日系外資表示，祥碩對於第三季似乎偏向保守，但其實如果祥碩第三季營運表現優於當下「保守」的預估，其實也不用意外，主要是因祥碩對於第三季的預估源於其假設AMD的晶片產品組合下半年仍有去庫存的狀況。但就長遠來看，認為USB4.0晶片的銷售和PCIe Gen 4分組交換機新產品的開發計劃將是祥碩股價得催化劑，故維持祥碩目標價2500元、評等買進。

展望第三季，日系外資表示，祥碩第三季營運預估持平，而進一步的潛在上漲空間將取決於AMD的銷售情況有機會帶動進一步的股價上漲。PC領域上，英特爾和AMD將推出新的CPU平台，應該會刺激一些主機板客戶的需求。另外，USB4主機和設備控制器正在逐漸增加，佔 7月營收約10%左右。整體來說，目前儘管能見度有限，但第四季度業務總體上可能會表現出一些季節性模式。

另外，日系外資也談到，祥碩計劃在2024年底前逐步針對PCIe Gen 4分組交換進行tape out、2025年會提供樣品，預計2026~2027年將有更有意義的營收貢獻(2025年貢獻都應該很小)。另外，PCIe Gen 5的進展應該在Gen 4之後的0.5~1年左右。據祥碩管理層指出，這項業務應該有助於祥碩進軍伺服器市場，並帶來更高的平均售價。