又有新詐騙手法出現，一名民眾收到詐騙集團冒充中華郵政名義，通知包裹配送異常，在通知單留下郵務專員手機號碼，要求儘速回電，註明時間營業到晚上9點。對此，高雄市仁武警分局提醒這是詐騙，因為「郵差不會留手機來聯繫」，還有千名網友揪出破綻，指郵局營業時間大部分都不會到晚上9點。

詐騙集團冒充中華郵政名義，寄配送異常通知單，要求民眾回電。（翻攝自仁武分局波麗士臉書）

高雄市仁武警分局近日在臉書分享一張郵局「配送異常」的通知單照片，要求儘速回電，還附上郵務專員的手機號碼，註明「請於平日上午9點30分至晚上9點來電」，高雄市仁武警分局提醒這是詐騙，不要上當回電，「郵差不會留手機號碼聯繫」。

貼文曝光後吸引千名網友按讚，並找出破綻，「郵局營業時間才不會到晚上9點」、「誰都知道郵局的營業時間，就算留電話也不會留手機吧」、「這鐵定詐騙啊！我們這裡的郵局，掛號連電鈴都不按、電話都不打了，哪可能給你留電話」；還有網友指出，一般郵務士騎機車遞送郵件，不會留手機號碼，不過快捷郵件或包裹，有時會留手機號碼聯繫，郵務士不會負責文書業務，且通知單通常會註明是哪間郵局支局，可以上郵局網站查單子上條碼的真偽，「多留意一下，詐騙就不會得逞」。

其實，過去中華郵政就表示，詐騙集團會以郵件方式通知民眾郵務貨件配送異常，無法順利投遞，誘騙民眾撥打詐騙電話、盜取個資，若有疑慮，可撥打中華郵政公司客服專線0800-700-365（手機請撥付費電話04-2354-2030），或打165反詐騙專線查證。