彰濱工業區海龍離岸風電陸域降壓站及管線工程，昨天（20日）發生彰化縣離岸風電案場首起重大工安意外，造成17人送醫，其中3人命危。今天3名命危傷者的昏迷指數都維持在3分，醫院全力搶救中，並盼各界幫忙集氣，助他們度過生命難關。

海龍離岸風電工安意外的3名命危患者包括彰濱秀傳劉男（58歲）、鹿基醫院賴男（38歲）及童綜合醫院簡男（19歲）；此外，被送至彰濱秀傳的呂男（24歲）因吸入過量二氧化碳，昏迷指數約在屬於中度昏迷的9分，也在加護病房觀察。

彰濱工業區海龍離岸風電陸域降壓站及管線工程發生重大工安意外，呂姓男子因吸入過量二氧化碳被送入加護病房，其父親看著自己腳上那雙兒子送的跑鞋時不禁潸然淚下。（孫英哲攝）

劉男妻子說，她與丈夫有2個都已成年在工作的兒子，他們住嘉義，丈夫很貼心，昨早要到彰化工作前，還買早餐給她吃，沒想到中午她就接到壞消息，趕到醫院時，丈夫已躺在病床上。她只知道丈夫有水電專長，跟著案主做消防設備等相關工作。

「事發影片我到現在都還不敢看！」劉妻表示，她知道社群有人轉傳案發現場的影片，大量氣化的二氧化碳像瀑布傾洩而出，她連看都不敢看，現場的工安缺失太多，主管機關一定要調查清楚。早上醫院跟她說，已使用2台升壓器在搶救丈夫。

在彰濱秀傳加護病房的呂男昏迷指數9分，呂男父母從桃園趕來，呂父腳上穿著呂男在父親節送的名牌跑鞋，他流淚說，兒子知道他愛跑步，特別挑了雙跑鞋送他，現在看到腳上這雙鞋，心裡就酸楚不已。呂母指出，兒子很貼心，平時雖分隔兩地，但兒子常對她噓寒問暖，「加油，媽媽等你醒來。」

被送至鹿基醫院賴男昏迷指數也僅3分，他寄籍在台南，初查親人皆已死亡，之後清查到其失聯多年的母親，並已在今天上午取得聯繫。

鹿基急診主治醫師陳文良指出，賴男到院後搶救6分鐘才回復呼吸心跳，不過其肺部損傷已有改善。賴男受到的傷害除吸入過量二氧化碳引起的腦部損傷，肺部損傷，後續還得再觀察看看有沒有其他身心的傷害，讓腦神科來評估。