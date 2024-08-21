民進黨立委林宜瑾的國會辦公室與永康服務處今天上午遭檢調搜索，由於林被視為賴清德總統子弟兵，這也是繼行政院前發言人陳宗彥、前交通部長李孟諺後，「台南幫」第3人出事。綠營多名市議員坦言錯愕，希望司法趕快調查釐清，藍營則表示，不意外。

54歲林宜瑾從政逾26年，作風爽朗，也時常擔綱競選造勢場合主持人，據了解，林宜瑾遭檢舉疑詐領助理費遭搜索。不少綠營市議員感到錯愕震驚，「過去沒聽過她有什麼助理費爭議」，希望司法趕快調查清楚。

民進黨台南市議會黨團幹事長周嘉韋表示，目前傳出林宜瑾是助理費涉及不法，到底是議員時期還是立委時期並不清楚，但歷來各黨派都有民代「卡到」助理費遭調查，希望助理費制度問題能受到重視並開誠布公討論。

國民黨市議員林燕祝針對林宜瑾遭檢調搜索，直言不意外，「民進黨的道德標準有問題」，認為檢調應該已掌握許久，才會發動搜索，但也抨擊選前早該辦一辦了。