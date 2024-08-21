行政院長卓榮泰21日出席Intelligent Asia2024聯展開幕典禮，致詞時談到執政將滿百日，將擬定更具體的計劃，往下個目標前進，也強調展覽的主題機器人不僅可以用在商用，在戰略目的上也要長足發展，關係到國家安全，因此將阻擋對台灣不當且不公平的競爭，不接受低價傾銷，積極協助中小企業在淨零減碳以及數位化的雙轉型。

卓榮泰表示，40年前機器人就像玩具一樣，但是到了今天無論在餐廳、長照甚至旅館都可以看到機器人，機器人在外型上已經更像人類，可以提供更多的服務，功能也逐漸健全，也代表著產業界突發猛進；並強調機器人不僅可以在商用，也有重要的戰略意義，因此台灣的機器人產業要長足發展攸關國家的安全。

談到產業，卓榮泰指出，現在政府要全力協助傳產跟中小企業，台灣很慶幸有護國神山、群山，但神山、群山的重要性是旁邊的護國產業必須累積起來，因此中小微企業、傳產始終都是台灣最重要的經濟命脈。

但是現在台灣的各行各業遭到低價、非理性的競爭，因此未來將擬定更多執行計劃，以政府的角色去增加中小微企業的競爭力，並阻擋對台灣不當、不公平的競爭，不接受低價傾銷，不接受不好的品質來取代台灣已經有的高品質產品。