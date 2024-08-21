近年全台偽造車牌案件頻傳，高雄市區監理所19日也透過自行研發的註銷牌號通報系統中，查獲停於路邊的一輛車籍已註銷車輛，該車因欠繳20萬交通罰單遭警方扣牌，懸掛假車牌遭識破，監理所已將車輛查扣，並因涉偽造文書交由警方移送偵辦。

高雄市區監理所表示，19日下午經系統通報一部車籍狀態為逕行註銷、號牌已查扣的車輛仍停放於路邊，因查該車累計有361筆違規未結，約積欠20餘萬元罰單，號牌已於今年5月遭警方查扣，因此研判應為懸掛偽造號牌上路，旋即會同警方前往查扣，並由警方進行刑事偵察移送地檢署。

監理所表示，使用偽造、變造或矇領之牌照，除違反《道路交通管理處罰條例》第12條第1項第3款，規定，可處3600元以上1萬800元以下罰鍰，另車輛牌號屬特種文書，擅自偽造、變造與懸掛於車輛上行駛，依刑法可處1年以下有期徒刑，提醒民眾切勿以身試法。

對於近年增加的偽造車牌，監理所網路購買之號牌均屬無效憑證，引發民眾對治安隱憂，高雄市區監理所於自行研發的註銷號牌通報系統，可偵測報廢、失竊、吊註銷已換牌等歷史車牌，或是尚未核發出的未來車牌，以及遭吊扣、吊註銷或停駛中車牌，或曾於裁決中心申訴遭冒用已註記號牌、高公局提供之灰名單，由系統進行自動比對智慧通報，讓偽造車牌無所遁形。