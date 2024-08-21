新竹縣政府消防局依據大法官釋字第785號「消防員應有合理健康權」之基礎，積極研議並修編副大隊長增置案，內陞3名副大隊長，21日由縣長楊文科親自授階，實踐對消防人員健康權照護的重視。

新竹縣消防局3個消防大隊各增置1名副大隊長，分為第一大隊副大隊長陳證宇、第二大隊副大隊長范俊睿、第三大隊副大隊長杜國安，在楊文科授階後派任到職。

楊文科表示，減少消防人員外勤輪班辛勞，建構友善職場，他非常重視希望，副大隊長增置案也全力支持，使消防局修編案順利通過，並獲考試院來函同意備查後，迅速完成遴補作業，拔擢消防局內部優秀同仁陞任。

消防局長陳中振表示，外勤大隊主管每天皆須有1位待命執勤，且多有犧牲休假時間，留隊協助各項事務的情事發生，因此為兼顧大隊領導幹部健康及災害現場指揮權，副大隊長關鍵職位的設置確有其必要性。

陳中振指副大隊長能協助大隊長執行各項消防事務管理，及擔任災害現場指揮官等工作，充實消防量能，盼能紓解消防人員身心壓力並提振工作士氣，以改善消防人員長期超時服勤現象。

陳中振指出，消防局面對日益複雜的重大專案業務，在修編案同時增置技正1名，優先內部拔擢升任，使消防局有潛力的優秀消防人員提供發展機會，以高度專精學識及專業技術能力，強化消防專業人才職責繁重的計畫或業務，更好應對日益複雜的消防任務，以消防專業保障民眾人身財產安全。