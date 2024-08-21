據觀察者網引述香港《南華早報》20日報導，在房地產深度調整的背景下，中國水泥製造商目光放向非洲。作為世界上最大的水泥生產和消費國，中國的水泥企業正加快「走出去」的步伐，積極拓展海外市場。

中國西部水泥有限公司（以下簡稱西部水泥）稱，得益於在衣索比亞、剛果（金）和莫三比克的投資，其非洲業務成為該公司去年主要的利潤貢獻來源。西部水泥創始人張繼民此前透露，2023年，西部水泥實現銷售收入90.21億元（人民幣，下同），同比增長6.3％。由於非洲廠房貢獻的利潤率較高，即使受到中國平均售價較低影響，集團仍能在2023年維持整體穩定的利潤率。

根據該公司的年度收益報告，其非洲工廠的平均售價和利潤均高於國內工廠。2023年，中國工廠的價格為每噸292元，遠低於非洲工廠的813元。就毛利潤而言，中國工廠每噸為44元，衣索比亞、剛果（金）和莫三比克分別為504元、509元和358元。

作為中國西北地區的水泥生產商之一，西部水泥在陝西省東部及南部享有領先市場地位。2023年，西部水泥加快海外市場建設。據中國水泥網發佈的2023年中國水泥企業海外在建產能數據，西部水泥當前在建項目最多，合計年產能1054萬噸。

張繼民表示，非洲的高質量發展將是2024年及以後的重點。

他還稱，2024年，西部水泥將全面統籌主業發展及上下游產業鏈延伸，穩步推進國際化發展戰略，加強風險識別及控制，建立健全中長期海外發展規劃，完善海外項目運營管理機制，積極構建多元化合作模式。

目前，西部水泥正同衣索比亞東非控股公司合資建設該國最大的水泥廠，預計年產量達450萬噸，可滿足衣索比亞50％的水泥需求。

報導稱，中國公司正在探索非洲市場的發展潛力，它們在非洲投資了大壩、鐵路、機場和高速公路等大型項目。

總部設在華盛頓的全球發展中心政策研究員、利比里亞前公共工程部長穆爾（Gyude Moore）表示，中國公司現在正通過在其他市場擴張來對衝中國房地產的低迷。他稱，雖然非洲的建築環境較差，但從長遠看，仍有很大發展潛力。

雪梨大學中國研究中心副教授、中非問題專家約翰斯頓（Lauren Johnston）說，隨著中等收入群體的不斷擴大，升級住宅以及公共和商業基礎設施需求的增加，非洲將迎來水泥消費的熱潮，「非洲市場的增長速度要快得多」。她強調，中國和非洲國家都可從中獲益。

據中國水泥網數據，2023年，全國水泥價格指數（CEMPI）年內累計下跌20％；全行業企業利潤總額320億元，同比降幅超50％，跌幅近16年最低水平。

不過，中國水泥企業近來的海外收入大增。據披露，2023年，華新水泥海外營收54.39億元，同比增長30％。海螺水泥2023年出口銷量同比增長117.83％，銷售金額同比上升92.53％。截至2023年末，中國水泥企業在海外佈局的水泥熟料年產能達6341萬噸，同比增長36％。