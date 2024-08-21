61歲章小蕙過去因跟「阿B」鍾鎮濤的一段破產失敗婚姻，讓女方被貼上「拜金女」標籤。這幾年章小蕙積極經營小紅書，搖身變成帶貨女王，還有人間富貴花封號。最近章小蕙曬出一支影片，罕見分享當年與鍾鎮濤離婚後，隻身一人到倫敦的經過，她承認當時外表強勢，其實內心迷茫又脆弱。

章小蕙最近在車上拍影片，透露倫敦是讓她重新站起來的地方，她坦言：「那個時候我是恢復了單身，我在一個很迷茫的時候來到倫敦。」她看到書店、花店、玫瑰園、香水店，「（我發現）只要重新對事物有興趣，我就可以重新打造我自己」。

章小蕙當年與鍾鎮濤愛得高調，離婚也轟轟烈烈。（圖／中時資料照）

章小蕙罕見分享當年離婚後心情。（圖／翻攝自小紅書）

章小蕙說，當年自己是在30歲的年紀到倫敦打拚，如今到了人生的「第二個30歲」，她想給的建議是：「只要不給這些傳統的看法、枷鎖在自己身上，第二個30歲不是很好嗎？」希望粉絲不要被自己的年紀侷限住。接著她便發揮長才，一一介紹當時逛過的百貨公司和店鋪，讓人不禁想起當時她的金句「飯可以不吃，衣服不可以不買」。

章小蕙當年拋出金句「飯可以不吃，衣服不可以不買」。（圖／中時資料照）

章小蕙年輕時畢業於多倫多大學及紐約時裝學院，1987年與鍾鎮濤結婚，並舉行豪奢婚禮。兩人婚後育有一子一女，未料之後章小蕙與已婚商人陳曜旻傳出緋聞，還使陳曜旻與元配離婚。1997年因亞洲金融危機，章小蕙與鍾鎮濤欠下2.5億港幣（約10.2億台幣）的債務，隨後宣布離婚、破產。富家女出身的章小蕙循法律途徑於2003年勝訴，擺脫債務，如今搖身變成自媒體經營人、專欄作家。去年傳出她帶貨業績竟高達5000萬人民幣（約2.2億台幣），十分驚人。