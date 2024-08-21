「時尚教主」藍心湄最近在節目中和女星Gigi分享，約15年前與另外3人飛去泰國度假，卻發生一連串的怪事，懷疑是「集體中邪」。玄的是，他們換飯店後馬上恢復正常。

藍心湄與Gigi在節目《女人我最大》提起，大概15年前她們與另外3人揪團到泰國旅遊，當時入住藍心湄認識很久的設計師好友經營的飯店，外觀很有設計感，大廳還有動物標本包括大犀牛的頭、鱷魚、鹿等，眾人詢問設計師好友，才知道標本全都是真的。

一行人入住後一起吃晚餐，想不到自稱壯的跟牛一樣的藍心湄，成為首位身體不舒服的人，上吐下瀉到離不開房間，整整吐滿四個垃圾桶。藍心湄本來覺得可能吃壞肚子，未料2個小時後，又有一名友人不舒服。到了第三天，Gigi只是吃個早餐，馬上衝回房間嘔吐。期間有人想要沖澡，燈泡還莫名其妙破掉，把她們嚇個半死。

藍心湄入住第一晚就上吐下瀉。（圖／YT@TVBS Queen）

奇妙的是，設計師好友看到他們發生一連串的怪事，從不主動詢問要不要就醫，僅淡淡地說：「喔～」，一點都不驚訝。後來，藍心湄一行人換飯店，在當地人的陪同下包車前往，短短六分鐘的車程，「結果我們坐了快一個小時，而且每個人都是這樣昏的，好不舒服」。Gigi接著補充：「更邪門的是，我們一到(新)飯店，所有人都復活了！」

講完這件在泰國疑似中邪的故事後，藍心湄又回想起過去和母親下榻日本六本木最高檔的飯店，睡到凌晨四點多時，她發現床尾向下沉，「就是有人坐上去，坐在床角」。仔細一看，眼前的背影留著學生頭，有點像邱瓈寬，她趕緊念玫瑰經、天主經，神秘背影才消失。凌晨快五點，藍心湄致電關心邱瓈寬，得知對方五點五十分要開第一刀切除鼻子腫瘤，感到一切巧合都很詭異。後來，藍心湄才從朋友口中知道，該飯店以前是日本軍營，關了很多犯人的地方。

藍心湄在日本飯店也遇到奇怪的事。（圖／YT@TVBS Queen）

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