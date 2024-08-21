大陸央視新聞用戶端21日報導，歐盟執委會20日對中國大陸電動汽車反補貼調查進行終裁資訊披露，將對中國產電動汽車加徵高額關稅。對此，21日中國汽車工業協會表示，歐盟執委會仲裁資訊嚴重歪曲中國電動車產業事實，中國汽車工業協會代表中國汽車行業表示強烈不滿和堅決反對。

根據歐委會披露資訊，三家抽樣中國電動汽車企業比亞迪、吉利、上汽的反補貼稅率分別為17.0％、19.3％、36.3％，特斯拉的反補貼稅率為9％，配合企業平均稅率為21.3％，不配合企業稅率為36.3％。

中國汽車工業協會表示，歐委會對中國電動汽車徵收高額反補貼稅，給中國企業在歐經營及赴歐投資帶來極大風險和不確定性，損害了中國企業在歐經營和赴歐投資的信心，將對帶動歐盟汽車產業發展、增加歐盟當地就業機會、實現綠色可持續發展帶來嚴重不利影響。

中國汽車工業協會希望歐方從中歐產業合作大局出發，堅持對話合作，共同維護中歐乃至全球汽車產業發展營造公平、非歧視、可預期的市場環境，共同維護全球汽車產業鏈供應鏈安全。