夏天悶熱又潮濕，讓人心煩氣燥。中醫師余雅雯表示，夏季汗液容易外洩，容易耗損心氣，而吃紅色的食物，例如番茄、紅蘿蔔、紅蘋果、紅豆、紅番薯與山楂，有助保護心腦血管健康，其中的紅蘋果富含多酚類等營養成分，能幫助分解體內蓄積的脂肪、降低血脂。

余雅雯在臉書粉專PO文指出，以陰陽五行的角度來看，紅色屬火、入心，具有補氣補血的作用，因此在夏季，選擇紅色食物最為合適，善用「紅色」食療，可護心護血管。以下為建議在夏天要吃的6種紅色食物。

■番茄─防止血栓：有研究發現，番茄籽周圍的黃色膠狀物質，具有抗血小板凝聚的功能，能有效防止腦血栓的發生。在炎熱的夏季，氣溫升高會增加血液黏稠度，使得血栓風險更高，因此食用番茄有助於維持血液的流動性，預防心腦血管問題。

■紅蘿蔔─保持血管暢通：紅蘿蔔富含維生素A，有助於保持血管暢通，繼而防止中風的發生。夏天氣候悶熱，容易導致血管擴張和血壓波動，這時更需要紅蘿蔔中的葉酸，來降低心臟病風險，保持血管健康。

■紅蘋果─降低血脂：紅蘋果富含多酚類、鉀、維生素E和C等營養成分，能幫助分解體內積蓄的脂肪，降低血脂，保護心腦血管健康。夏季飲食較易油膩，加上運動量減少，血脂容易升高，這時紅蘋果成為了健康護心的好幫手。

■紅豆─養心補血：紅豆含有豐富的鐵質，能行氣補血，並且粗纖維可以潤腸通便，促進腸胃吸收。在夏季，由於流汗增加，體內鐵質容易流失，紅豆不僅能補充必要的鐵質，還有助於維持心臟健康和腸胃功能的正常運作。

■紅番薯─預防動脈硬化：紅番薯富含鉀、β-胡蘿蔔素、葉酸、維生素C和維生素B6，有助於預防動脈硬化，保持心血管壁的彈性。夏天人體新陳代謝加快，這些營養素能有效支持心血管健康，防止血管硬化，讓人在高溫中依然保持健康的心臟。

■山楂─降低三酸甘油酯：山楂中的豐富有機酸，能降低血清膽固醇及三酸甘油酯，有效防治動脈粥樣硬化。夏季高溫常伴隨著飲食不當及壓力，導致三酸甘油酯上升，山楂能幫助調節脂質代謝，降低心血管疾病的風險。