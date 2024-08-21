若與2021年和2022年的預售市場全年數據做比較，2024上半年的預售表現也分別達到2021年成交件數的80.7%、總銷金額的103.7%；2022年成交件數的96.5%、總銷金額的113.5%。2024年光是半年的總銷金額，就已經超越2021年和2022年的全年表現，顯示今年預售市場的火熱程度非同一般。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，2021年因新冠疫情促動全球展開量化寬鬆政策、再加上台灣疫情控制相對得宜，湧入的資金潮為台灣預售市場創造一波盛況。而這波榮景一直延續到2022上半年，直到下半年才逐漸趨緩。2023年第一季預售市場亦處於相對低檔，但隨著《平均地權條例》新法上路前的上車潮、以及台灣經濟表現轉趨穩健，自2023年第二季開始，預售房市轉趨熱絡，2023年最後一季月月皆有破萬件的交易量。整體而言，2021至2023年的預售市場雖有起伏，但表現仍屬傑出。

但是2024年的預售表現卻又更加突出。2024年隨著台灣經濟數據持續亮眼，民眾購屋信心大增，帶動預售屋房市更加暢旺。2024上半年除了2月因農曆年假使預售市場交易量下滑外，其餘月份交易量月月破萬件，5月單月交易量更高達1萬5千餘件，突破歷史紀錄。陳金萍表示，2024下半年國內經濟若保持穩健、低利環境持續、地緣政治穩定、亦無激進的打炒房政策的情況下，2024全年預售市場表現超越去年的機會相當大。