台北流行音樂中心董事長黃韻玲分享「流行音樂在教育上應用」。（蔡旻妤攝）

台東縣113學年度第1學期國民中小學校長會議今日在娜路彎大酒店辦理，縣長饒慶鈴代表與國立台中教育大學校長郭伯臣共同簽訂5年的「優化師資培育與教師專業發展」MOU，宣示將與專業師培大學合作，共同打造台東縣優質人工智慧科技、雙語與輔導等專業師資，為孩子未來競爭力打好基礎。

中教大近年逐漸轉型為以「智慧學習」為核心的創新永續師培大學，饒慶鈴表示，很高興與台中教育大學簽訂MOU，此次簽訂5年合作，縣府將提供師資職前教育課程的教育實習、集中教學實習及教學觀摩等場域，而中教大也將協助台東辦理人工智慧科技、雙語與輔導等師資培育與教師在職進修等機會，盼藉此優化台東師資培育與教師專業發展。

會議特別邀請台北流行音樂中心董事長黃韻玲分享「流行音樂在教育上應用」，北流自設立以來就積極為流行音樂人才培育面向而努力，長期以來與國教署合作，協助老師們掌握流行音樂的知識，與學生有更活潑的互動，期待能藉此激發孩子們對於流行音樂創作的興趣，展現學生多元學習成果。另外，北流數位音樂講師陳律融及專員卓怡岑會議中也以「探索AI工具與教育的運用」為主題，帶領大家體驗AI結合音樂創作的威力。

豐田國中校長洪文政說，學校深耕原住民文化及音樂教育，除了培養孩子音樂上面的天分之外，也把他們的專長培訓出來，在使用音樂節奏、創作、音樂古調的改寫及認識等，下一步希望讓孩子怎麼樣善用AI來做創作。

池上福原國小甫成立XR數位共學中心，期縮短城鄉數位落差，校長郭良苑表示，AI工具推陳出新，許多老師很有興趣，但從認識、習慣AI，到實際運用在教學層面，他認為還有一段距離，期待未來在與中教大合作之下，能培育出更多具有AI科技專長的教師加入教學現場，對缺乏師資的台東將是一大助益。

饒慶鈴感謝校長、老師們在教育工作的努力，更送給國中健體、藝術及綜合領域老師一份禮物，她指出，鼓勵學生適性多元發展，也尊重各領域教師的專業，為讓各教師有充足時間進行跨領域共備課等教師增能活動，修正相關領域教師授課的節數，從原本的每週19節降為18節，希望教師有更多時間精進教學內容，確保教學品質。

另外，台中教育大學校長郭伯臣則帶來專題講座「善用數位科技與AI提升學生學習成效」，分享如何善用科技支持學生有效學習，下午則透過台東縣山海教育團隊執行成果分享，推廣台東獨家的面山面海教育。校長會議精心安排各種跨域的講座，期待引領縣內教育發展，共同集思廣益，為台東孩子的未來盡一份心力。