立委馬文君認為，李孟諺與陸配小三，情節如諜報片，請辭不是結束，要國安檢調徹查。（立委馬文君提供／楊靜茹南投傳真）

李孟諺與大陸籍小三婚外情曝光火速請辭交通部長獲准，行政院昨晚宣布由政務次長陳彥伯暫代交通部長職務。不過國民黨立委馬文君20日在臉書發文，認為早先趙天麟「親中」，如今李孟諺與陸配小三，民進黨情有獨「中」，情節如諜報片，要國安局徹查。

馬文君指出，李孟諺因婚外情曝光，火速口頭請辭，行政院長卓榮泰也火速准予請辭，整件事情民進黨似乎想快速停損退場，不過「請辭不是結束，國安檢調應查李孟諺」。

據媒體報導，李孟諺婚外情對象張姓陸配，與前夫在大陸相識，來到台灣後，積極拓展社交、人脈廣闊，在陸配圈知名度非常高，相當有手段。早在李孟諺執掌台南市水利局時，兩人就在一起。

馬文君說，民進黨一直喊，要防範與滲透，要抓第五縱隊，結果被滲透的，都是民進黨自己人，民進黨高官與陸籍小三，如同諜報片情節般邂逅，還非要自拍被流出，已非個案。早先趙天麟「親中」，國安局聲稱調查，至今沒看到結果，羅致政不雅影片、偷錄前總統蔡英文私下對話錄音，也查無下文。是國安無能？還是動搖國本？這等大事，總統賴清德總要有個說法。