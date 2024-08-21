屏東南州角頭「鴨頭」陳昫豪，15日於高雄左營遭當街掃射6槍後宣告不治，死訊傳開震驚黑白兩道。事實上，陳男生前曾背負殺人未遂罪，而槍殺陳男的楊姓犯嫌也有案在身，兩人甚至在一、二審宣判皆湊巧同月同日，前後僅相差1年，離奇巧合以及其中因果，讓人聯想後不由得一陣感慨。

陳昫豪現年37歲，自林孝道因案入獄後開始接手林的業務，事業愈做愈大。事實上，陳父（陳慶風）為當地「陳公館」的老館主，直至陳慶風因病去世，則改為原本在南州經營私壇「陳公館」的家中獨子主持。

地方人士透露，陳男交友廣闊，父親前年去世時，不僅各地角頭前來拈香致意，就連政壇藍、綠營也派人到場，整場儀式約有2000餘人到場致哀，陣仗盛大引人側目。

儘管如此，雄霸一方的角頭也難免與他人結仇。「鴨頭」父親開設的宮廟遭人槍擊，並懷疑是一名綽號「檸檬」的角頭所為，於是持AR-15突擊步槍到對方家掃射20多槍，犯後攜槍投案，卻沒想到「檸檬」竟開車衝撞「鴨頭」經營的當鋪、住處報復。

2023年7月31日，屏東地院審理，依殺人未遂罪判處「鴨頭」8年有期徒刑，目前仍上訴二審中。無獨有偶，楊姓槍手因擔任詐騙集團組長一職，而被法院依詐欺取財罪判2年2月有期徒刑；楊男不服上訴，高雄分院則於今年7月31日改判2年徒刑。

依據上述兩則判決，可以看見陳昫豪，以及楊姓槍手各自涉及刑案並同月、日宣判，時間僅相差1年，其中離奇巧合，不由得令人頭皮發麻。