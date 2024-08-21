近年來常發生市區路樹於風雨過後無預警傾倒，從2019年至去年期間，造成3人死亡，23人受傷，124件車損，各縣市路樹傾倒通報賠償案約112件，賠償金約2757萬餘元，監察院通過相關調查報告，函請行政院督促農業部、內政部及各縣市政府檢討改進。

依據交通部中央氣象署觀測資料顯示，台灣平均氣溫近30年增溫呈現加速趨勢，近年冬季甚至縮短至約20至40天，因此都市熱島效應加劇，凸顯有助降溫、冷卻且提供生物多樣性之公園綠地與路樹重要性。

不過，監委王幼玲調查發現，全國只有11個縣市政府建立例行性巡檢作業標準程序，8個縣市政府有要求執行人員須具備專業能力，7個縣市政府有防治及巡檢褐根病措施，顯示仍有過半縣市政府尚待建立相關機制。

調查報告指出，路樹巡檢標準化作業程序與執行人員具備相當類科技師證書或專業能力，為路樹養護品質之關鍵，於現行極端氣候下，形同預防路樹傾倒、危及公安之風險控制措施。

監委指出，行政院允宜督促中央相關業管部會，協同並適時支持各縣市政府持續鍊結科技智慧，精準預防、妥善巡檢與生物防治法，分進合擊，強化都市綠基盤之韌性，。

監委提及，內政部「市區道路及附屬工程設計標準」及其設計規範，雖明定喬木植穴尺寸與存活所需最小土壤厚度，但相關規定僅適用於新建道路，既有道路路樹仍多因人行道寬度不足、地下構造物或管線等配置限制，而無足夠生長空間，導致長久以來樹勢虛弱，易遭病蟲害而生傾倒風險，國土署應持續督促各市區道路主管機關參照相關原則因地制宜。

另外，農業部應策進所屬林業及自然保育署、林業試驗所，積極鍊結中央專業技術資源與地方主管機關執行人力，落實森林法樹木保護專章意旨，共同朝城市里山方向努力。