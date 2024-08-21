大陸國產3A（高成本、高質量、開發周期長）遊戲《黑神話：悟空》20日正式上線後，帶來社會熱潮與網路高討論度，銷售額快速來到近4億元（人民幣，下同）甚至有公司宣布放假讓員工打遊戲，更連同遊戲中的取景地也翻紅，山西等多地順勢宣傳文旅。

據了解，《黑神話：悟空》在大陸境內36個景點取景，包括四川的安岳茗山寺、重慶的大足石刻、杭州的靈隱寺、麗水的時思寺等，在山西省的取景地多達27處。

山西省文旅廳20日更在社交平台發布的短影音，結合遊戲畫面和當地旅遊景點的實景畫面，點讚數超過6萬，評論數超4000條，收藏超2600次，轉發超3.4萬次。除了山西，目前《黑神話：悟空》的取景地重慶、襄陽、閬中等多地文旅部門也已借勢展開傳播。

遊戲上線當天，根據飛豬數據顯示，山西旅遊搜索熱度比上月翻倍，其中玉皇廟、崇福寺、小西天、鐵佛寺、雙林寺等遊戲取景地熱度更是紛紛飆升，北京、浙江、河南、陝西、上海等地網友「跟著悟空遊山西」的意願最為強烈。

另外看同程旅行數據顯示，截至20日16時，山西旅遊搜索熱度較前日同一時段上漲17％，其中朔州旅遊搜索熱度上漲91％，晉城旅遊搜索熱度上漲63％。

在攜程平台上，8月20日0點至12點，山西省的搜索熱度比前一日增長超過10％，大同、朔州等城市搜索熱度均增長2成。此外，今年暑期，一些寺廟類景區的訂單量也出現了顯著增長，例如山西小西天的門票訂單量按年增長236％。