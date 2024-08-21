ROG此次推出的X870E/X870主機板，完美發揮新一代AMD Ryzen 9000系列處理器的強大AI性能，覆蓋從入門到高階的完整產品陣容，包括ROG Crosshair X870E Hero、ROG Strix X870E-E Gaming WiFi、ROG Strix X870-F Gaming WiFi、白色主題的ROG Strix X870-A Gaming WiFi、mini-ITX規格的ROG Strix X870-I Gaming WiFi，以及TUF Gaming X870-Plus WiFi、Prime X870-P WiFi與ProArt X870E-Creator WiFi。

這些主機板內建多項創新技術，可提升性能、散熱以及使用者的連接性與安裝體驗。AI超頻技術能透過監測散熱器效率和環境變化進行CPU最佳化，Dynamic OC Switcher和Core Flex功能則讓Ryzen處理器在不同工作負載下提供極致運算力。NitroPath DRAM技術優化了DRAM信號路徑，提升系統穩定性與超頻能力，並支援增強型記憶體配置文件(AEMP)，使設置更加高效。此外，USB4、PCIe 5.0和WiFi 7技術提供了多樣化的I/O選項，加上EZ PC DIY設計，讓個人遊戲平台的搭建變得更加輕鬆。

全新X870E / X870主機板配備AI Cooling II，兼具高效氣流與靜音運行，並內建AI Networking II，提供GamesFirst（ROG / ROG Strix系列）和CreationFirst（ProArt系列）級別的網路性能。實用工具如Direction Finder、Fast Check和Traffic Monitor則幫助玩家追蹤與管理WiFi頻道使用情況，進一步優化網路效能。搭配WiFi 7和ROG獨家WiFi Q-Antenna技術，玩家可享受無縫的連網體驗。

ROG的EZ PC DIY計劃融合了Q-Design創新設計，簡化了PC組裝過程。ROG / ROG Strix和ProArt系列配備的PCIe插槽Q-Release Slim設計，去除了繁瑣的卡扣和按鈕，使顯示卡拆卸變得更加輕鬆；M.2 Q-Release和M.2 Q-Slide功能則方便直覺地安裝固態硬碟，而UEFI BIOS中的Q-Dashboard則能清楚顯示主機板連接器與已安裝設備的資訊，使設置和調整更加便利快捷。