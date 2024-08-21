雲林縣府提出以水稻2期獲利標準，被畫為農一者每公頃對地補貼1年40萬元。（周麗蘭攝）

內政部昨（20日）舉辦「國土計畫政策說明研討會」，內政部長劉世芳指賴清德總統希望國土計畫法如期於明年上路。雲林縣長張麗善今（21日）表示，中央如果加緊腳步解除農民的疑惑、訂定農民權益政策，不過度犧牲農民，配合整個國土計畫上路是沒有問題的。

內政部昨舉辦首場國土計畫法政策研討會，邀產官學研針對國土保育區、農業發展區、城鄉發展區進行專題報告，農業部則是僅派1名科長出席。

張麗善表示，目前國土計畫法爭議重點都是農民的權益，關於農一、農二的權責講不清，農業部扮演非常重要的角色，怎麼會忙到只派科長參加？就算只是科長也要把相關的政策說清楚講明白，所以雲林縣會繼續主張農民權益。

張麗善說，不反對國土計畫有功能分區，「農業權」到底如何保障辛苦的農民，農政資源應講述清楚，政府應該讓全國各地均衡發展，各行各業都能扮演重要的角色，尤其是面對極端氣候，環境要能夠永續發展，農民的生計也要永續。

她表示，雲林縣府強烈主張農地的移轉權，以及每公頃40萬元對地補貼。日前已找專家學者商討，日本、德國、美國對也都有農業權政策，有些國家的農業權補貼高達每公頃60幾萬元，也有20幾萬元，雲林縣府提出以水稻2期獲利為標準，被畫為農一者，每年對地補貼40萬元，但這也不還及勞工基本薪資。

張麗善強調，極端氣候衝擊下，年輕人都不願意回來務農，縣內農民平均年齡已經將近70歲，誰想在40度的高溫下在田裡工作，大家都要去吹冷氣、都只想做服務業。

她也表示，雲林縣府要求農一、農二的畫設標準全台要一致，被畫為「農一」要給予保障，以確保農民會好好耕種；農二在還沒有變更為城鄉發展區之前，也應該要保障相對的權利。

她再次強調，國土法還有9個子法未完全公布，明年2025年4月要上路，這段時間其實只要加緊腳步擬訂好農民的權益政策，不過度犧牲農民，配合整個國土計畫上路是沒有問題的。