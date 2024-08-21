京東港股21日早盤急跌11％，外媒引述消息人士透露，京東第二大股東沃爾瑪全數減持京東股權，擬套現不超過37.4億美元（約台幣1183億元）。京東在美股交易時段，跌4.6％，收報28.19美元，成交2,157.67萬股或6.3億美元。盤後再急跌逾1成，京東港股承接跳空開低11％，開盤報99.8港幣，失守100港幣關口，成交244.8萬港幣。

據接近有關交易的投資人士分析，此次交易應該是沃爾瑪為緩解自身資金壓力的需要，由於第二季沃爾瑪在收入增速上放緩，現金流減少，同時又需要應對當前市場環境變化做出多元化戰略，出於釋放資源，優化資本配置，退出京東的股權投資完全是一個正常的資本運作，不涉及雙方的戰略合作關係。

交易數據顯示，京東美股出現1.4453億股大宗成交，交易價格24.85至25.85美元，較美股當地時間20日收盤價低8.3％至11.8％，亦較港股收盤價低10.3％至13.8％，貨值逾35.9億美元。摩根士丹利擔任唯一帳簿管理人。

資料顯示，除大股東劉強東持股外，沃爾瑪持有1.45億股普通股，及7,205萬股美國存託股（存託股換股比例1：2），即普通股總數2.89億股或1.45億股美國存託股，與本次大戶賣股數字吻合。

據接近京東人士透露，雙方合作8年來在各自既定戰略目標上都取得了顯著成果，沃爾瑪完成了在大陸的電商布局，京東也拓展全球供應鏈能力，雙方的業務合作始終非常順暢，股權投資變動不會影響雙方任何業務層面的合作，雙方仍然是彼此重要的戰略合作夥伴，雙方也有意願繼續保持密切的商業合作關係，擴大國內和國際市場的業務。

資料顯示，沃爾瑪是在2016年戰略投資京東，隨後雙方在2018年共同投資達達，進一步深化合作。借助於達達提供的倉、揀、配一體全鏈即時履約服務，沃爾瑪和山姆會員店有效地解決了SKU多且複雜、周末波峰明顯、運力彈性要求高等痛點，整體提升履約效能和平均揀貨人效。