民眾黨主席柯文哲遭爆2024總統大選政治獻金申報不實，民眾黨指控委任會計師端木正因「時間來不及」而擅自調節申報金額，不過端木正則發聲明反駁。對此，資深媒體人王尚智表示，當他看完一段關於端木正說明帳務的影片後，大致能明白為何民眾黨要端木正負責，他也點出柯文哲、民眾黨最大的敗筆是「看走眼找了一個二百五」！

王尚智昨（20）日在臉書表示，他看了一段端木正「講話、說明、解釋」其帳務的影片，影片中端木正「遲疑、語塞」，然後「解釋、強調」，讓王尚智不禁直言，這樣的會計師是立刻要被開除的，也大致明白為何民眾黨要端木正負責。

王尚智進一步指出，這起政治獻金案，外界最大的依憑是「會計師專業報帳怎麼可能出錯」，但他認為，世上確實可能遇到超級打混或出包的會計師。王尚智進一步說道，民眾黨付給端木正10個月共70萬的委託費用，負責「政治獻金」專案的會計簽核與提報登錄，隨著選舉造勢活動展開，裡裡外外的發票，截至4月前，各路「晚到、補交」的發票單據很浩大；然而，端木正除扣掉上繳給事務所和自己的「報酬毛利」外，究竟配置多少人力負責民眾黨的帳務？他強調，端木正可能就是「監察院提報最後期限」前，才調來一兩個助手，屁滾尿流的整理、處理「監察院登錄」的人。

由於監察院對「政治獻金申報」相對寬鬆，王尚智表示，端木正負責的監察院登錄申報，完全不需要也不涉及單據憑證，只需要登錄最終收入、支出「對得上」即可，因此一般人普遍會認定「會計師不可能出錯」，更傾向懷疑「民眾黨的誰指示端木正作帳」；不過王尚智強調，在看了、聽了端木正「為之語塞、硬拗說這樣弄沒問題」的狀態後，他完全不相信「會計師不會出錯」這種集體認定的信任謬思。

話鋒一轉，王尚智感嘆表示，柯文哲或民眾黨最大的敗筆是「看走眼找了一個二百五」，需要會計師就先找黨員中有沒有「自己人」是會計師，結果便出現了一個端木正。