日本前AV女優松本亞璃沙，擁有傲人E罩杯魔鬼身材，一出道就成為鎂光燈追逐焦點。有過兩段婚姻的她，於2019年逐漸淡出AV界，現年52歲的她除了改名為「香音凛」，還轉換跑道在酒吧上班，並且當起「睪丸按摩講師」。

香音凛出道拍AV時，以「童顏熟女」外型走紅，她於2008年再婚AV男優Pierre劍，不過這段婚姻維持7年就宣告結束。2019年淡出AV界後，便在東京某酒吧工作，根據日媒《日刊SPA》報導，由於過往情史相當豐富，還在酒吧身兼戀愛諮詢師，面對顧客諮詢各種問題，包括性冷感及女性保健等，都能給予建設性的解答。

香音凛在酒吧身兼戀愛諮詢師，解答顧客諮詢的各種問題。（圖／kaorin.0923 Instagram）

除了擔任戀愛諮詢師，香音凛還身兼「睾丸按摩講師」，她解釋內容並非「情色按摩」，而是透過疏通淋巴改善男性功能的按摩；由於男性精蟲數量減少，會導致更年期引發勃起功能障礙及早洩等症狀，甚至出現性冷感跡象，因此教導女性按摩技巧，促進「伴侶房事健康」為主要目的。不過此課程僅限女性參加，若有男性預約則是一概拒絕。

松本亞璃沙考取「睪丸按摩講師」資格。（圖／kaorin.0923 Instagram）

香音凛表示從不後悔當過AV女優，畢竟過去拍成人片的經歷，都目前從事的工作內容都有所幫助，如今淡出AV圈的香音凛，透露唯一心願就是能夠過著平靜的生活。目前52歲的她，由於保養得宜與年輕樣貌相差不遠，還散發出一股熟女韻味，堪稱是美魔女一枚。