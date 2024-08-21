彰化縣竹塘鄉傳出光電弊案，檢調昨天（20日）同步搜索竹塘鄉公所及鄉民代表會，並帶回竹塘鄉長蔡碩任及竹塘鄉代會主席林淑女等約20人訊問。彰化地檢署強調全案到今天仍在偵訊相關人員，須等釐清相關案情及做出相關強制處分後，再對外說明。

「大人都不在！」記者今天上午去電竹塘鄉公所及代表會，表明要找鄉長蔡碩任及代表會主席林淑女時，相關人員均表示鄉長及主席都不在，且對兩人去向三緘其口，也對鄉公所及代表會是否遭到搜索不置可否。

檢調透露，的確昨天就已到竹塘鄉公所及代表會搜索，並帶回相關卷證資料，同時傳訊竹塘鄉長蔡碩任及代表會主席林淑女及相關涉案人到案，至於鄉長及主席在全案中的角色為何，全案仍在偵訊中。

去年底總統大選期間，傳出中國大陸招待多縣市村里長赴中旅遊，企圖影響總統大選選情，其中竹塘鄉長蔡碩任就被點名是其中一員，他氣得跳出來喊冤說「覺得很冤枉，為何選舉到就會這樣？」強調自己是有去大陸，但去的費用都是自費。

此外，去年10月小犬颱風過境在彰化西南角帶來強風及鹽塵，造成彰化沿海地區出現大規模停電，竹塘鄉長蔡碩任在臉書痛批停電多日不見台電維修人員進駐竹塘，怒批搶修「分大細漢」，再不來，要蛋洗電力公司，引來網友按讚。