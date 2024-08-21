永續好評影響力前十大縣市政府

永續發展為我國所重視的核心價值之一，為追求我國積極邁向永續發展，並回應全球永續發展行動與國際接軌，同時兼顧在地化的發展需要，台灣於2016年啟動研訂「台灣永續發展目標」作業。各縣市政府也陸續響應聯合國永續發展目標理念（SDGs），力拚減少污染、保護生態系統，並促進綠色經濟增長。《網路溫度計DailyView》根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，盤點地方政府的永續作為與成果，讓我們一起來看看，哪些縣市政府榮登好評影響力的前十名。

No.10 雲林縣政府

雲林是個農業大縣，有一半以上的人口從事農業相關工作，111年總產值近890億元，連續5年拿下全國第一，堪稱台灣的糧倉。在地方政府永續好評影響力排行榜中，雲林縣政府以6.371拿下第十名，好評高點出現在4月12日，為提升農業競爭力，促進農業永續發展，雲林縣政府邀請8家智慧農畜業者，展示智能化技術應用成果。雲林縣長張麗善表示，融合科技力、農業智慧，持續精進數位農業行動平台，積極推動農業智慧化發展。例如「雲林農情通」LINE服務，讓使用者可以即時收到各類農作物種植狀況和市場價格等資訊，進一步提高業者對於農產的掌握度，降低市場價格波動損失，和不可預測的氣候因素致災風險。

此外，雲林著名北港朝天宮不僅宮廟建築本身是國家古蹟，更是全台唯一擁有2項國家重要民俗的保存者，包括「北港朝天宮迎媽祖」，以及在今年2月才剛獲得登錄的「北港進香」，有助於北港朝天宮辦理保存維護工作，永續傳承台灣媽祖信仰。有網友表示，「恭喜北港！實至名歸」、「台灣媽祖總本山」。

No.9 台東縣政府

台東擁有健康自然的生活環境，以及獨特的慢生活態度，縣府主打「慢經濟」，推出最美星空、部落旅遊等深度體驗活動，並強調貼近永續的生活方式，推動慢食節及土地友善耕作等。其中台東最美星空音樂會不僅邀請歌手演出，還融入減塑、環保等永續理念，順應台東縣政府慢旅遊、永續觀光理念，於系列活動中導入「ISO 20121永續性活動管理系統」，接軌國際永續旅遊趨勢，成功於2021 年獲得英國標準協會的認證。台東最美星空音樂會除了歌手演出外，還有經典的「暗燈儀式」，在全黑的環境下由專業星空導遊，帶領大家欣賞台東的星空。有網友表示，「來去台東看星星」、「最美星空，就在台東」。

在地方政府永續好評影響力排行榜中，台東縣政府以6.551獲得第九名，好評高點出現在6月14日，2024年全國建築園冶獎主軸為「園冶參零‧零碳未來」，引入淨零碳排、永續發展、健康舒適、生命週期、立體綠化等國際潮流，同時也配合淨零綠建築、智慧建築與無障礙環境等政府政策進行評選，而台東市的「馬當部落文化聚會所」，以原住民的文化資產保存與活化獲得肯定，榮獲「公共建築類」獎項。

No.8 嘉義市政府

在地方政府永續好評影響力排行榜中，嘉義市政府以6.592獲得第八名，好評高點出現在5月15日，嘉義市政府以「永續」概念擘劃城市發展藍圖，涵蓋環境發展，更包括文化、教育等方面，大力推廣閱讀教育，連5年榮獲教育部閱讀磐石獎肯定。嘉義市長黃敏惠表示，閱讀即永續，閱讀不僅是知識的源泉，更是城市智慧的結晶，市府將持續推動閱讀，讓閱讀成為嘉義市最美麗的風景線。

此外，嘉義市政府於公有路外收費停車場陸續設置電動汽車充電樁，目前已於舊市公所、吳鳳民族、垂楊國小等停車場設置20支電動汽車充電樁，自5月起免費提供充電服務，支持淨零碳排發展。有網友表示，「電動車普及還要一段時間」。

No.7 花蓮縣政府

在地方政府永續好評影響力排行榜中，花蓮縣政府以6.653排第七名，好評高點出現在3月29日，花蓮縣政府每季出版一期《花蓮趣》，3月底出刊的第48期春季號全新改版，推出更具在地特色與亮點的單元，且為實現永續淨零排碳目標，新增《花蓮趣》多功能電子書，運用各種動態效果和擴充功能，豐富刊物內容，以減少紙本刊物索取。

此外，每年7月阿美族各部落會舉辦重點活動「豐年祭」，以歌聲與舞蹈來表達對祖靈庇護族人平安及賜予豐收的感謝。花蓮縣政府辦理「2024太平洋南島聯合豐年節」，其中水舞是一大亮點，以「南島的故事」為主軸，講述人類歷史上最大的遷徙「南島語族的旅程」。豐年節還設立超過上百個多元展售攤位，吸引不少民眾到場體驗花蓮多元文化之美，攤位區備有環保餐車可租借環保餐具，打造文化、生態永續的旅遊體驗，期盼將珍貴的文化資產永續地傳承下去。有網友表示，「聯合豐年祭真的是熱鬧又熱情」。

No.6 台北市政府

台北市政府採取積極的行動減少碳排放和增強城市韌性，在地方政府永續好評影響力排行榜中，台北市政府以6.821獲得第六名，好評高點出現在1月10日，台北市政府率全國之先，掛牌發行25億元政府「社會責任債券」，資金將全數用於建設捷運，減少私人運具碳排，宣告台北市永續發展、淨零碳排的決心。對此，有網友表示，「25億元蓋不了什麼捷運」、「覺得這樣比較好，要不然要等到何時」。

此外，華航馬拉松星光夜跑與台北市政府等單位合作，除了有特別設立永續組， 讓運動賽事也能為環境永續盡份心力，報名永續組的跑者，將自備跑衣或背心，並自行攜帶完賽毛巾，實踐永續精神。此外，賽事周邊產品使用環保材質及鼓勵重複使用，推出美觀與實用兼具的多項完賽紀念禮。

No.5 桃園市政府

桃園市政府為響應聯合國永續發展目標SDG12「永續消費與生產」的訴求，及推動3R（Reduce減量、Reuse重用、Recycle回收）目標，與樂天球團攜手推動環境友善球場，2023年63場主場賽事推動使用循環杯達6萬杯。在地方政府永續好評影響力排行榜中，桃園市政府以7.124拿下第五名，好評高點出現在4月26日，桃園市政府攜手樂天球團4月27、28日舉辦「永續趴」，號召場內攤商一同響應使用循環杯裝飲料，營造環保觀賽新風潮，讓球迷享受娛樂之餘也能響應垃圾減量。有網友表示，「好期待永續趴」。

此外，桃園市政府為落實職場性別平權、推動友善育兒職場環境，辦理企業設置哺（集）乳室及托兒設（措）施輔導會，分享企業托育成功案例，提供相關法令諮詢與獎補助等資訊，採分組輔導及問答座談的方式，使參與活動之企業能更深入瞭解設置托兒設施方法，與企業攜手打造幸福職場。

No.4 台南市政府

台南市政府以6大核心實踐永續，包含降低碳排、加速推動綠能、優化節電設備、發展綠色運輸、氣候變遷調適及循環永續生活，打造具備韌性的低碳永續城市。在地方政府永續好評影響力排行榜中，台南市政府以7.187拿下第四名，好評高點出現在5月20日，總統就職國宴首度移師台南舉辦，8道主菜理念融入「民主包容、族群融合、地方特色、綠色永續、傳統創新、展望國際」六大關鍵詞，第一道「永續啟航」以當季蔬菜拼盤搭配閩南、客家、外省、原住民、新住民五大族群沾醬。有網友表示，「我覺得不錯啊，很精緻」、「台味滿滿好讚」。

此外，台南市政府將永續結合觀光，推出台南雙層巴士美食餐車，共6大主題、11條路線，橫跨台南20區，範圍遍佈山、海以及田園， 帶遊客一路呷透透。旅遊行程中特別與循環餐具「Loopick 循拾」合作，採用餐盒租借方式取代一次性餐具，減少用餐過程的資源浪費，響應綠色低碳城市。

No.3 台中市政府

在地方政府永續好評影響力排行榜中，台中市政府以7.271取得第三名，好評高點出現在5月22日，台中市政府指導台灣國際職業婦女協會以「永續議題」為主題，5月在台中舉辦國際女性領袖培育活動，將近150位來自世界各國菁英，及國內各行業領域專家共襄盛舉。台中市政府社會局表示，期許在全球面臨挑戰日新月異的時代，女力可為社會和國家帶來更多的正能量和改變。市府也持續與國際接軌，連續6年舉辦「台中市性別平等國際論壇」，今年還率隊前往紐約參加聯合國婦女地位委員會NGO論壇，深耕性別平等國際交流。

台中市長盧秀燕重視環境永續，努力讓淨零碳排、環保永續與經濟產業發展並行，全面推動「永續淨零三部曲」，包含簽署《氣候緊急宣言》、公布「2021台中市自願檢視報告」及公開宣示「2050台中市淨零碳排路徑」，希望在2050年讓市民感受清淨空氣、碳排歸零。有網友表示，「淨零的未來、城市『嬌』傲」、「台中市加油」。

No.2 新北市政府

新北市人口居全台之冠、族群多元，透過聯合國永續發展目標接軌國際，是全台第一、全球第十發布地方自願檢視報告的城市，今年新北市政府與宮廟共同推動「月經平權計畫」系列活動，包括交流座談、展覽、社區電影院及布衛生棉工作坊等，從日常開始落實月經平權觀念，破除月經汙名與迷思。有網友表示，「讚」、「加油」。

在地方政府永續好評影響力排行榜中，新北市政府以7.470拿下第二名，好評高點出現在5月28日，新北市政府攜手研揚科技推動新店「寶高智慧產業園區企業共好聯盟」，打造優質產業環境，寶高一期在設計規劃上即以科技力打造ESG低碳園區，導入智慧建築管理系統、取得銀級智慧建築與黃金級綠建築標章，追求永續、智慧、便捷作為園區營運目標。未來寶高二期更會重視生態環境、綠色建材以及友善開放空間，目標讓寶高智慧產業園區成為高科技產業重要的ESG指標案例。

No.1 高雄市政府

在地方政府永續好評影響力排行榜中，高雄市政府以8.150榮獲第一名，好評高點出現在4月17日，高雄市政府積極推動水資源永續利用，今年再度獲頒污水下水道建設計畫考核評鑑「優等」，已連3年榮獲該獎項。高雄市政府不僅新增啟用兩座再生水廠，提高再生水供應量，還啟動旗美污水處理廠減碳工程及碳中和示範計畫，日前已完成碳盤查及第三方驗證機構查證作業，並依照碳盤查結果進行碳排放減量工程，以實現旗美污水廠碳中和目標。

此外，為順應環保永續的世界潮流與淨零碳排的政策，高雄市觀光局開辦「2024高雄永續觀光力」培力課程系列講座，吸引許多觀光業者報名參加且廣受好評。根據2024年5月《遠見雜誌》公布的「縣市施政滿意度調查」，高雄市長陳其邁登上五星市長寶座，其中觀光滿意度不僅是六都之冠，更是全台最高。有網友表示，「太厲害了，邁邁市長厲害」、「市民之褔，與有榮焉」。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2024年1月1日至2024年7月31日，為期7個月。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料

蒐集範圍：

每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Instagram、Threads、TikTok、新聞媒體、討論區、部落格等網站，使用斷字切詞（Word Segmentation）、語意分析（Semantic Analysis）、即時情緒分析（Real-Time Sentiment Analysis）等技術，汲取網路上相關討論文章，將文章分為正面、負面、中立三種情緒，計算網路聲量。

其中「好評影響力」的分數是綜合聲量與好感度數據加權計算，使其能同時反映「好評」與「聲量影響力」複數概念。

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