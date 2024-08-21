新加坡金鑰匙集團(A GOLDEN KEY，簡稱AGK)，在台北設立服務中心，對外舉辦說明會，以投資AGK拆分盤為標的，保證投資30個月最高每年可獲利84％，4年來違法吸金1億3137萬3225元，台北地檢署檢肅黑金專組檢察官郭盈君調查後認定AGK台北負責人郭飛志等7人涉犯《銀行法》等罪嫌，今（21日）提起公訴。

檢方調查，郭飛志於2017年間，受新加坡金鑰匙集團（A GOLDEN KEY，簡稱AGK，後改名FCD）派至我國境內招募會員，擔任台北地區負責人，建立LINE群組、台北服務中心、台北教室及中壢教室，招募團隊成員，舉辦說明會招募投資人投資。

金鑰匙集團的投資方案宣稱，集團建構一個理財創富網路平台，投資人可透過平台購入AGK虛擬電子股票，佯稱可「靜態拆分獲利」，投資虛擬股票可不斷增值，股價只漲不跌。2017年至2020年間，郭飛志等人向不特定投資人吸金，金額折合新台幣1億3137萬3225元。

台北地檢署調查後，認為郭飛志及集團成員簡悌豐、陳學慶、苗文蓉、胡信群、張登勝、陳惟羚等7人，共同涉犯《銀行法》第29條之1、第29條，而涉犯同法第125條第1項非法吸金，《刑法》加重詐欺等罪，依法提起公訴。