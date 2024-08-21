蜂農莊簡武諺為了採集高品質蜂蜜，帶著蜜蜂隨著花期移動，也因此收成許多高品質蜂蜜屢獲佳績。(賀培晏攝)

新北蜂農不斷精進技術，在2024年全國蜂蜜品質評鑑再度大出「蜂」頭，6位來自新北的蜂農在全國84位參賽者中脫穎而出，其中龍眼蜜組特等獎獲獎數為全國最多，拿下2個特等獎(第一名)及5個頭等獎，新北市長侯友宜表示，在極端氣候挑戰下，蜂農仍持續精進技術，提升蜂蜜品質，讓新北蜂蜜屢獲佳績，市府也會積極推動輔導政策，協助永續發展。

侯友宜提到，今年全國蜂蜜評鑑，本市共有2位蜂農榮獲龍眼蜜組特等獎，全國獲獎數最多；另外，還囊括了3個龍眼蜜頭等獎和2個荔枝蜜頭等獎，充分展現新北蜂蜜的卓越品質，特別是在極端氣候挑戰下，蜂農仍持續精進技術，提升蜂蜜品質，可說是「每滴蜂蜜都凝聚了蜂農心血」，也因為這群蜂農的努力，讓新北蜂蜜屢獲佳績，市府將積極推動輔導政策，透過養蜂產銷班推廣產銷履歷驗證，協助上架線上通路，擴展銷售管道，支持在地蜂農的永續發展。

新北農業局提到，全國蜂蜜評鑑過程十分嚴謹，除了初評階段必須篩選出符合CNS1305國家標準的蜂蜜外，還進行多項抗生素及農藥檢測，進入複評後，則由國內養蜂領域的專家學者針對「色、香、味」品評，從色澤、氣味到口感進行評分。例如，龍眼蜂蜜應為琥珀色，不帶結晶，口感溫潤濃郁。

農業局說明，本次評鑑由鼎勝養蜂場吳憶宜、牧蜂農莊簡武諺奪得特等獎；而曾國平、程重讚、孫霞及陳冠樺獲頭等獎， 第2次獲得龍眼蜜特等獎的吳憶宜，從事養蜂已有十餘年，是今年全國唯一榮獲特等獎的女性，與家人共同經營鼎勝養蜂場。

吳憶宜透露，「開蜂箱就像在開寶箱，總是充滿驚喜。」因為氣候環境會影響蜂箱收成，像是今年因氣候影響，龍眼樹開花少，就需要靈活調整飼養方式；也會在冬季壯大蜂群，並帶著蜂群遠征300公里到花況良好的高雄山區採蜜，為「寶箱」裝滿豐碩成果。吳憶宜指出，獲獎關鍵在於「香氣」，在蜜蜂採蜜後，並不急著採收，而是特別讓蜂蜜在蜂箱中自然熟成5天，使其風味更加醇厚濃郁，正是因為這種獨特的香氣，讓許多人一試便成為忠實顧客。

獲獎常勝軍牧蜂農莊簡武諺表示，為了採集高品質蜂蜜，每年都會在龍眼與荔枝樹開花時，帶著蜜蜂大規模南下，隨著花期移動，甚至搭帳篷與蜜蜂共眠。平時也會根據不同的花季，尋找多樣化蜜源，開發各樣特色蜂蜜，如淡水河口有蘆筍汁風味的水筆仔蜜等。簡武諺強調，希望通過食農教育、產銷履歷及有機耕作等方式，建立透明化的生產流程，讓消費者更接近自然，更能安心享用蜂蜜。

農業局提到，新北致力營造農民、產業及自然環境共好的農業生產環境，持續輔導農民創造多元通路，新北蜂蜜種類多樣，除了常見的龍眼、荔枝外，還有有百花蜂蜜、紅淡比蜜及鴨腳木蜜，在家就可以輕鬆品味四季。購買新北好蜜可洽三峽區農會鮮農直賣所（02-77179990）更多詳情可於「新北市農業局-稼日蒔光」臉書查詢。