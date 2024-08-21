英國豪華風帆遊艇「貝氏號」（Bayesian）19日清晨在義大利西西里島外海翻覆、沉沒，至今釀成1死、15人獲救，包括有「英國比爾蓋茲」之稱的科技大亨林奇（Mike Lynch）等6人仍失蹤，救難人員表示，6人凶多吉少，遺體可能卡在船艙內，另外潛水員也透露，船內是一個「充滿物體的世界」，阻擋他們進入船艙，增加搜救難度。

綜合英國《每日郵報》（Daily Mail）、BBC報導，貝氏號19日清晨5時許疑似遇上水龍捲，在西西里（Sicily）首府巴勒摩（Palermo）以東的波尼切洛（Porticello）港口翻覆、沉沒，沉船躺在50公尺深的海床上。

英國豪華風帆遊艇「貝氏號」（Bayesian）沉沒，包括「英國比爾蓋茲」林奇在內6人失蹤。

至今仍有6人失蹤，失蹤者包含科技大亨林奇、林奇的妻子巴卡雷斯（Angela Bacares）、18歲女兒漢娜（Hannah），以及摩根士丹利國際公司（Morgan Stanley International）董事長布魯莫（Jonathan Bloomer）夫婦，及高偉紳律師事務所（Clifford Chance）律師莫維洛（Chris Morvillo）。

搜救行動進入第3天，搜救人員與時間賽跑，曾參與歌詩達協和號觸礁事故（Costa Concordia disaster）救援行動的南非專家尼克史羅安（Nick Sloane）表示，潛水員如今進入關鍵24小時，搶救可能還存活的乘客。

參與搜救行動的義大利海警隊船長扎加羅拉（Vincenzo Zagarola）坦言，失蹤6人可能已經罹難，救難團隊認為6人可能還在船艙內，「我們猜想，失蹤6人可能沒有時間離開船體」。

潛水員下海搜尋「貝氏號」（Bayesian）沉沒仍失蹤的6人。

報導指出，義大利的潛水員也加入搜救，潛水員蒂洛塔（Marco Tilotta）表示，要進入遊艇內相當困難，因為船體在海底呈現90度傾斜。

Graphic shows how ferocious waterspout capsized doomed Mike Lynch's Bayesian superyacht before vessel sank beneath the waves in a matter of minutes https://t.co/xk0mAmWJFo pic.twitter.com/UN9mX4NDj4 — Daily Mail Online (@MailOnline) August 20, 2024

潛水員最後透過特製的千斤頂，將3公分厚的玻璃舷窗敲碎後進入船身。

蒂洛塔也描述進入遊艇內部後，「充滿物體的世界」阻擋了能通往船艙的狹窄樓梯，他們被椅子、墊子、餐盤等漂浮物體擋住通道，他坦言，要進入船體相當困難，從進入、透過狹窄樓梯下到一間又一間的船艙是「非常艱鉅的工作」。

報導指出，潛水員只能在水下待12分鐘，抵達船體時只剩下10分鐘搜救。