花蓮門諾醫院公共事務部主任周奎學，投身救護志願服務與急救教育訓練長達15年，積極實踐永續發展目標，今年獲得台灣傑出永續青年獎第一名肯定。（門諾醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

台灣傑出永續青年獎名單甫出爐，花蓮門諾醫院公共事務部主任周奎學，罹患淋巴癌第二期時，不畏身體病痛積極投入救護志願服務與急救教育訓練，抗癌成功後也堅守初衷，致力推動完整且平等的急救教育資源，積極實踐永續發展目標，他為社會付出的精神令人敬佩，也獲得該獎第一名肯定。

現年39歲的周奎學投身救護志願服務與急救教育訓練長達15年，即使在罹患淋巴癌二期期間，仍不間斷地投入教學與第一線救護工作，10多年前加入門諾醫院團隊後，更積極串聯機構資源，安排多場社區衛教活動，帶領醫療團隊挺入偏鄉，推廣健康專業知識，並與消防局共同推動山區災難救援合作，確保醫院作為應變場域，協助救難單位在緊急狀況下展開人命救援工作，減少災難中的傷亡。

門諾醫院認為，周奎學不僅用生命推動急救教育，癌症治癒後他仍然堅守初衷，持續在這條路上努力不懈，服務範圍廣及花蓮縣及連江縣（馬祖），指導超過3000人次，學員涵蓋原住民、身障弱勢群體與外籍移工，同時還編製泰語急救資料，致力提供完整且平等的急救教育資源，降低非傳染性疾病與交通事故的傷亡率，積極實踐永續發展目標。

門諾醫院還說，周奎學另在法律專業上獲聘協助法院調解工作，將其調解經驗與社區居民分享，提高民眾對生活法律知識的認識，同時致力提供公平的法律調解途徑，確保每人在面對法律問題時能得到平等對待。

周奎學幽默的笑著分享表示，罹癌期間因化療藥物影響，經常頂著光頭教課，結果被學員誤認識軍人；此次獲獎除是對自己的鼓舞，他更希望透過這個獎項，提醒大家持續關注急救教育的重要。他認為自己的生命因堅持這份使命變得更有意義，他會延續這份初衷，讓更多人能因學會急救技能保護他人，改變命運。

門諾醫院院長莊永鑣表示，這份榮譽是對周奎學個人努力的肯定，也是對醫院承擔社會責任與履行醫療使命方面持續努力的高度認同，醫院將持續致力在社會責任與永續目標的實踐，透過醫療與教育的雙重努力，為社會帶來廣泛的影響。