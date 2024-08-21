修復師談宜芳將協助廟方將龍柱恢復原狀。（李京昇攝）

慈濟宮4對觀音山石雕製的龍柱有100多年歷史。（李京昇攝）

有近300年歷史的台中豐原慈濟宮，廟方因應將舉行建醮盛典，近期將廟埕2根龍柱上漆彩繪，但引發多位文史工作者與地方撻伐，廟方21日對外說明，強調順從民意並尊重專家意見，請來古蹟修復師談宜芳協助恢復龍柱原貌，談宜芳則表示，預計12月中旬展開修復，將以乙醇、丙酮慢慢清除塗料，修復時間至少半年。

慈濟宮4對觀音山石雕製的龍柱，為日治時期由全台各地包括北港、艋舺等地區的一流匠師所打造，媲美北港朝天宮之作，堪稱廟方最具歷史藝術價值的文物，龍柱位於廟方三川殿前步口、後步口、正殿、後殿，已擁有100多年歷史。

廟方因應年底建醮盛典，依循傳統斥資2000萬元展開廟宇修繕，包括將廟埕前2根龍柱上彩，其中1根龍柱彩繪成彩色，另1根則彩繪到一半，整根龍柱呈現白色，此舉引起當地居民和文史工作者批評，眾人認為廟方將有文史價值的龍柱毀壞。

慈濟宮主任委員陳志鋒表示，考量廟前三川殿龍柱數10年風吹日曬，為防治龍柱風化，才彩繪保護，近日各界的指教，廟方決定順從民意及專業者意見，比照古蹟的修護方式，尊重物件的真實性，回復龍柱原貌，並請來談宜芳帶領文化資產修護專業修護團隊，展開維護龍柱的原樣貌及原材料清潔維護工程。

陳志鋒說，這次目標是比照古蹟的修護方式，恢復龍柱原貌，期程需要6個月以上，來不及在建醮之前完成，因應未來建醮科儀慶典活動眾多，因此修復工程預計12月中旬開始，扣除天候不佳及配合宮廟慶典活動時段，這段過渡期將有以龍柱原貌的大圖輸出暫代，同時也對外界宣示恢復原貌的決心。

談宜芳表示，龍柱表面的塗料是水性平光壓克力水泥漆，此次修復工程會以溫和方式清除塗料，使用75％乙醇、75％丙酮作為溶劑，以長纖維紙溼敷2分鐘，再用棉花棒沾溶劑清除油漆，她也嘗試在龍柱不顯眼處清潔看看，發現效果不錯，因此未來修復將以此方式清除。

談宜芳說，她也發現色漆滲入石縫、龍柱有些許斷裂等問題，她會邀請更多石材專家研商減緩石材風化和斷裂，同時為推廣文物保存的觀念，也計畫幫廟方員工與志工講習和訓練，增進他們保護文物意識，並協助廟方盤點石碑、牌匾等文物，幫忙廟方管理維護文物。