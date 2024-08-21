「2024高雄海洋派對-大港造筏競賽」將於8月24日至25日熱鬧登場，此次吸引超過百支隊伍報名參賽，「大港造筏競賽」不只比速度也比創意，有隊伍打造海上漂移羽球場，也有隊伍設計電子花船等，各隊紛紛出奇招，準備爭奪16萬元總獎金。

今年2月配合黃色小鴨重回高雄愛河灣，高市府運發局結合「還河於民」政策與「創意永續」理念舉辦「2024愛河創意自力造筏大賽」，廣受好評，根據統計，此次參賽隊伍相較2月舉辦時倍數成長，競爭將更加激烈，並規畫紅、橙、黃、綠、藍等五個主題色賽道。

高市府運發局指出，參賽隊伍來自各行各業，更是各出奇招，左營高中師生搭上最近運動賽事熱潮，打造海上漂移羽球場；獸醫團「獸醫好想告訴你」則在社群曝光大型鵝頭裝飾，搞笑命名焦頭爛「鵝」，還有許多團隊則結合環保意識，以友善海洋動物、撿拾海廢等為主題造筏。

此外，已有隊伍早在網路上嗆聲高雄市長陳其邁，如車友團「台灣獼猴隊」帶著海上吸塵器、火箭筒、瘋狂飛馬等特色船筏喊話市長「麥擱輸啊」，經營自媒體的「笑點工作室 歐尼獎」打造電子花船，等著市長當天來挑戰，引來市長打趣回應相約大港橋「好膽莫走！」。

而職籃全家海神隊球星余純安、胡瓏貿、唐維傑於上周開始造筏工作，余純安表示，年初時看到冬日遊樂園有自力造筏活動相當有趣，愛河居然可以玩這麼有創意的活動，當下就決定一定要來參加，同時號召隊友攜家帶眷一起來大港橋邊玩，與他們一起為乘風破浪的創意勇者加油打氣。

運發局表示，此次賽事設計即時投票機制，讓觀眾評選心目中的優勝隊伍，猜中優勝隊伍則有精美小禮品，活動期間同步規畫海上遊戲區，包含刺激的水上拔河、急速奔馳以及水上投籃挑戰，民眾可免費現場預約，親身體驗水域運動的樂趣。