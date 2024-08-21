YouTube頻道「勾起你心中的惡」（簡稱：勾惡）陳昱瑋與直播網紅連千毅在網路展開激烈交鋒，勾惡怒在臉書暗指連在獄中替受刑人「排毒」，台灣高等法院認定陳男的貼文影射性強，依加重誹謗罪將陳判處拘役50日，可易科罰金確定。民事求償部分，高院維持原審認定，判決陳須賠償10萬元。可上訴。

連提起求償訴訟主張，2022年4月20日陳使用帳號名稱「勾起你心中的惡」，在公開之臉書粉絲專頁「勾起你心中的惡」上張貼不實指他曾因犯罪入監執行並曾為其他受刑人口交等文字，故意不法侵害他名譽權，須賠償他損失。

高院審理後認為，連的主張事實，業有臉書粉絲專頁「勾起你心中的惡」之截圖為憑，並為陳所不爭執，陳也因此經判處加重誹謗罪刑確定，堪認陳確有故意不法侵害原告名譽權之侵權行為。

高院考量連在網路上遭陳公開以不實內容詆毀致其名譽受損，精神上勢必受有相當之痛苦，自得請求賠償精神慰撫金，審酌兩造之學歷、工作、財產及收入，以及陳之侵害情節，暨連因此所致精神痛苦之程度等一切情事，判決陳須賠償非財產上損害以10萬元。可上訴。