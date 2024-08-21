高雄市三民區某診所涉嫌在2019年到2021年間，利用幫病患施打流感疫苗、作健檢時，另外再刷病人健保卡，登載不實診斷內容，向健保署虛報點數，詐領健保醫療費用36萬餘元，被健保署發現申報內容有異，派員查核後確認後，對該5名醫師提告，高雄地檢署21日偵查終結，對這5名醫師依詐欺罪嫌起訴。

據檢方調查，該診所的2名陳姓、潘姓、黃姓及吳姓等5名醫師從108年10月至110年6月，幫38名病人施打流感疫苗、健康檢查時，另外再刷病人健保卡，不實登載發燒、貧血、皮膚炎、外耳膿瘍等診療項目，再開立藥物處方簽讓患者取藥，虛報36萬多點的健保點數，詐領36萬餘元健保醫療費。

健保署發現申報內容有異，派員前往查核時，發現30多筆病患資料異常，經查核後發現，這些患者只是前往診所打疫苗、抽血做健檢，並無健保資料顯示的病徵，該診所卻填報不實資料，已構成詐領健保費用，將涉案5名醫師函送地檢署偵辦。

涉案的5名醫師到案時，均向檢察官坦承犯行並繳回虛報的健保點數，檢方偵結後依詐欺罪嫌起訴。