一名女網友表示，女性私密處清潔很重要，每次小便都會使用約5張衛生紙，上周到男友家住1天就用掉半包衛生紙，讓男友很傻眼，最後她轉帳5元給男友做為賠償，引起網友討論連5元都要算是否是AA到極致，但也有不少人好奇小便為何需要用到5張衛生紙來清潔。

一名女網友近日在Dcard表示，女生的私密處較容易感染，因此每次小便都會使用約5張衛生紙，上周到男友家住1天，光上廁所就用掉半包衛生紙，男友說這樣的量夠他使用一周，討論到最後原PO同意支付半包衛生紙的錢，結果男友還要求當場轉帳，她因此附上一張半夜成功轉帳5元的圖片，證明所言並非創作文。

原PO指出，除了支付半包衛生紙的錢，雙方也探討使用衛生紙的習慣，男友不解為什麼她使用的衛生紙僅擦拭一次就會整張濕透，應該將衛生紙折起來重複使用才對，而她之後也把衛生紙用量減少到每次2、3張，但也感嘆男女身體構造不同，甚至每個人的身體都不太一樣，為了避免私密處感染，還是會堅持做好清潔。

文章上線後引起逾千人討論，原PO男友也在留言區強調，他並非在意這一點小錢，而是對於原PO長久以來使用衛生紙的習慣感到不解，也有不少女生詢問「這用量確實有點多，要不要考慮搭配濕紙巾」、「付錢這件事先不說，小號為什麼會用到5張」、「這用量在女生裡面算誇張的」。

但也有許多人在意「轉帳5元」一事，紛紛喊「這算AA到極致的奇文共賞吧」、「感覺可以請女友買衛生紙來分攤就好，賠償5元還要求當場轉帳，真的扯爆欸」、「雖然小號用5張真的很多，但是為了乾淨又不是在浪費，是有多在意這點錢」、「衛生紙我可以自己買，但這麼小氣的男友我會先分手」。