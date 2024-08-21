時代力量新竹市議會黨團包括右起市議員林彥甫、廖子齊、蔡惠婷及知名親子教養專家羅寶21日舉行「未立案師資難管，小孩家長沒保障」記者會，要求市府增加相關業務人力，嚴加稽查有立案及未立案的才藝班、補習班。（陳育賢攝）

新竹市日前發生兒童才藝班不當管教事件，才藝班老師因情緒失控，暴力推飛學童，造成孩童後腦撞擊及全身多處瘀青；時代力量新竹市議會黨團21日舉行記者會，要求市府增加相關業務人力，嚴加稽查有立案及未立案的才藝班、補習班，讓家長可以放心讓孩子去學習。

新竹市議員蔡惠婷、林彥甫、廖子齊，今天與知名親子教養專家羅寶鴻針對近日新竹市發生未立案才藝班不當管教傷害學生事件，舉行「未立案師資難管，小孩家長沒保障」記者會。

蔡惠婷說，發生不當管教的才藝班已營業多年，教育處卻始終未能主動發現，反應出竹市長久以來未能主動稽查未立案的補習班、才藝班、安親班、家教班等各種名目的業者，除了與教育處人力不足，遲遲未能針對稽查業務增加人力有關之外，也未能善用許多既有的工具來改善弊病。

蔡惠婷認為，竹市教育處社教科人力嚴重不足更需要立即改善，該科目前含科長共有10位科員，除了要受理業者的立案申請、更正資料外，還要辦理公安研習、調查性平案件、路邊攔查交通車等業務，甚至全市21條通學步道也是社教科的業務，因此在人力吃緊的狀況下，光只是負責本市已立案的470間業者例行訪視與稽查，就已經排不出時間來主動巡檢未立案的業者。

林彥甫表示，讓家長清楚知道補習班、才藝班是否有立案相當重要，他建議市府可以參考新北市的做法，在竹市的校園智慧通APP中直接建立課後專區，除了讓家長能快速查尋該補習班、才藝班是否有立案外，也能善用廣大家長群的守望力量，協助市府主動發現未立案的業者。

林彥甫說，市府教育處雖已有建置補習班資訊專區，但對於申請立案中的補習班沒有公告，讓業者有機會用「已遞出申請」來回應未立案的質疑，但其實根本沒有申請。他建議市府也應一併揭露申請立案中的名單，讓家長在選擇上更有保障。

廖子齊指出，補習班、營隊利用家長資訊不對等或以合法名義掩蓋非法的問題層出不窮。例如，本次的圍棋學院事件以及不久前的營隊狼師招生事件，前者涉及不當管教，後者更因性侵兒童被判刑後仍試圖在新竹市招生，突顯出現行監管體系的漏洞，讓家長和學生深感擔憂。這些行為不僅違反了《短期補習班設立及管理準則》，更危害了學生的安全。

廖子齊強調，現行監管體系已無法有效解決此類問題，導致家長和學生面臨困擾。她呼籲市府應嚴格執行補習班立案規定，對高風險補習班不定期稽查，不要僅在接獲檢舉後才行動，還需為新型態教育機構制定明確的法律規範。同時，建立健全的監管和投訴機制，提升教育機構的透明度。

此外，廖子齊認為也應加強稽查人員的教育訓練，提升證據蒐集能力，確保能有效區分「補習教育」、「教保服務」與「課後照顧服務」，防止3類業者跨域提供服務，確保法令得以有效執行，進而保障兒少權益。