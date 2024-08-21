桃園首條自辦捷運綠線本周接連宣布2項突破性進展：地下隧道全貫通、17站名出爐，市長張善政21日市政會議有感而發，直指最艱鉅挑戰就是捷運的心臟「北機廠」，因基地強度不足以乘載，市府團隊改變工法，將2年半的工期縮短為8個月，完成15公頃整地，「就算不是台灣創舉也是令人驕傲的紀錄！」接下來11月開始鋪軌道、年底交車，明年下半年就能看到列車試車，力拚2026年機捷A11坑口站通車至G11藝文特區站。

「沒有行控中心等於捷運沒有大腦無法指揮！」張善政說，去年市府新團隊上任後遇到最艱鉅的挑戰，就是綠線捷運唯一的機廠「北機廠」，若不能如期完工，列車沒空間停也沒地方維修，供電也會有問題，但過去北機廠土質有汙染又是爛泥巴，前市長鄭文燦任內移除填補乾淨的土，土地強度卻不足以乘載整個機廠，高達90萬方土方量的整地工程，是工程推進的最大挑戰。

張善政說，若按照傳統滾壓夯實工法，像高速公路每次15公分以一般土壤慢慢翻曬、滾壓，完成再墊高15公分，1公尺至少要分6、7層，整個工期要2年半，根本不可能期待後年通車，為了不拖延捷運工程進度，市府團隊上任後，在綜合考量工期、成本、天候等因素，並經過專家學者等會議討論後，去年3月決定採用淺層拌合工法，克服天候影響，僅以8個月時間，完成15公頃基地整地工程，大幅縮短工期，「就算不是台灣創舉也是令人驕傲的紀錄！」

張善政也提到，廠區內4棟核心建築物：管理中心、主變電站、主維修廠及駐車廠等，也在新團隊上任的5個月陸續動工，捷運局以及施工廠商共同合作，每日動員數百人力，以8個月的時間來完成維修廠及駐車廠的結構體。並以1年的時間完成行控中心大樓及變電站結構。

除了北機廠，桃園捷運的高架與地下工程都穩定推進，南段高架於去年9月合攏，北段主線高架於今年4月合攏，目前2026年主要通車路段的所有高架車站結構體已全數完成，綠線越來越成型，接下來要進入最關鍵的鋪軌工程，11月材料會陸續到位。

張善政也提到，列車車廂原本明年4月才能交車，在團隊的努力下，第一輛列車已在韓國完工，目前正在測試階段，預計年底就能運抵機廠檢修，明年下半年有機會在綠線主線試車動態測試，離通車目標一步步實現。

張善政肯定捷運局長劉慶豐，果斷將許多懸而未決的議題迅速下決定，笑言他不善交際，但是以像帶兵的文化帶領做事，達成各項績效，桃園捷運正需要這種領導作風。

張善政也提到，他自己學土木的，把到工地當成畢生工程生涯挑戰，像是畢業前就自願分發到北迴鐵路實習，成他畢生難忘經歷，樂見劉慶豐跟同仁說，「以後要在捷運局發展一定要到工地歷練」，就連女性同仁也在兼顧身體保養下，在工地養成適應文化，如戴長袖袖套、擦防曬乳等，不諱言過去自己唸書年代女性是不能進隧道，很開心現今社會已打破這禁忌。

張善政讚捷運1年半來進展顯著，有這樣局跟同仁，是市府福氣，雖然未來仍有很多挑戰，期許捷運局持續努力，盡早把捷運完成，給市民便利，他也呼籲所有市府工程，各局處都要當成百年建設，就算未來已不在位置甚至不在世上，也能留下建設成果給後人。