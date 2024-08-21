漢唐股價3月中觸及448.5元新高，隨後緩步震盪拉回342～393元盤整，7月12日以352元除息21元後走勢疲軟窘陷貼息，6日下探286元的近半年低，近期呈現緩步回升態勢，力拚站回填息路。三大法人持續偏多操作，上周合計買超1097張、本周迄今續買超728張。

漢唐2024年上半年合併營收236.25億元、年減28.82％，營業利益23.98億元、年減21.03％，仍雙創同期次高。配合業外收益創7.37億元新高挹注，使歸屬母公司稅後淨利24.66億元、年增4.31％，每股盈餘13.15元，雙創同期新高。

漢唐今年前7月接單合約金額達397.6億元，截至7月底的在手訂單金額規模達645.63億元，維持近年高檔水準。業務長暨發言人許俊源表示，目前在手訂單幾乎多為台灣專案，晶圓代工龍頭美國廠一期僅剩少許金額未認列。

展望後市，漢唐指出，隨著AI趨勢持續爆發，晶圓代工龍頭先進製程比重攀升，記憶體市場隨著DRAM需求改善、AI伺服器建置及高頻寬記憶體（HBM）需求續增，使美系記憶體大廠建廠計畫及投資亦可望回溫，公司將持續受惠2大主要客戶的建廠計畫及資本支出。

漢唐表示，將持續深耕晶圓代工龍頭2奈米廠專案，並積極打入CoWoS先進封裝廠建造領域，並積極跟進美系記憶體大廠未來台中A3 Module 2B廠建廠及擴廠專案，預期隨著訂單營收認列，下半年營收及毛利率均可望進一步提升。

漢唐認為，隨著AI技術快速發展、記憶體市場展望好轉，預期將為公司帶來更多接單機會，雖然去年因認列美國專案營收墊高基期，但隨著客戶目前加大投資的市況，對今年營運展望維持樂觀，預期營收應可優於2022年的482億元、改寫歷史次高。

對於晶圓代工龍頭規畫興建美國廠二期及德國廠，許俊源表示，美國廠二期會選擇漢棠較有把握、較適合承接的工程案，德國廠規畫的參與模式與日本熊本廠相同，即建廠工程由當地業者統包、台廠協助支援相關廠務系統，同時也積極爭取新加坡建廠工程訂單。