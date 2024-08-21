俄羅斯衛星通訊社21日報導，俄羅斯對外情報局新聞局發布，烏軍在邊境庫斯克州的行動，是在美國、英國和波蘭情報部門參與下籌備進行。

俄羅斯對外情報局說，參與籌備的單位在英國和德國訓練中心進行了戰鬥合練。北約國家的軍事顧問在指揮、使用西方武器和裝備方面，對入侵俄羅斯領土的烏軍部隊提供幫助。北約國家還向烏克蘭軍方傳送關於俄軍在行動地區駐紮的衛星偵察情報。

俄羅斯對外情報局解釋，因烏軍在特別軍事行動區一些戰鬥接觸線地段戰況惡化，西方策畫人最近數月積極推動基輔將戰鬥行動轉入俄國領土縱深，包括挑起反政府情緒高漲，和動搖俄羅斯國內政治局勢。

俄羅斯武裝部隊總參謀長格拉西莫夫（Valery V. Gerasimov）表示，8月6日凌晨5時30分，烏軍部隊發動進攻，目的是占領庫斯克州的領土。俄羅斯國防部8月20日表示，在戰鬥行動期間，俄軍在庫斯克方向消滅烏軍士兵多達4130人，摧毀坦克58輛。