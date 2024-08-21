新北市土城驚傳墜樓！29歲楊姓鋼琴師今（21）日上午11時不明原因，於土城區住處墜落，警消獲報趕抵時，楊男已倒臥血泊、失去生命跡象，緊急送往醫院搶救後，仍因傷重宣告不治。

據了解，楊男在音樂領域也屢創佳績，曾獲得國際古典暨傳統音樂大賽鋼琴合作獎，去年更代表台灣至日本參加2023年GASCA國際鋼琴大賽，一路過關斬將奪得大賽銀賞。楊男墜樓前，還透過臉書社團直播鋼琴表演，沒想到不久後就發生墜樓意外；警方已在現場拉起封鎖線，並通知鑑識人員到場採證。

楊男對音樂也相當堅持，曾說出：「用生命在珍惜每次的舞台，即使這條路走得遍體鱗傷，被生活壓著喘不過氣，甚至要當保全維生，也絕不放棄，因為音樂就是我生命！」其死訊傳開後，眾多師生感到遺憾、不捨，詳細案情尚待進一步調查釐清。

★中時新聞網關心您：如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單；勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽。請撥打1995、1925或張老師專線：1980。