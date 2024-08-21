在哥倫比亞進行的2024年U15世界盃，中華隊在預賽最終戰，提前5局以12比0「扣倒」尼加拉瓜，以戰績4勝1敗、B組第一之姿挺進超級循環賽。

中華隊預賽首戰以11比1、提前6局擊敗荷蘭隊，接著再以6比1扳倒委內瑞拉，預賽第3戰以1比5不敵墨西哥隊、中斷連勝，但中華隊很快調整過來，第4戰又提前5局以18比0輕取南非隊。

今天碰上尼加拉瓜，中華隊在先發投手余念孝主投3局，和楊曜丞、楊至皓各後援1局，3人接力投出無安打比賽，加上打線發揮，提前5局扣倒對手，以分組第一晉級6強複賽。

而B組最後1場預賽，儘管委內瑞拉在7局下最後反攻機會追回3分，最後仍以3比6不敵墨西哥隊，讓墨國搶下最後1張晉級門票，也確定中華隊將帶著1勝1敗（勝尼加拉瓜、敗墨西哥）的成績進到超級循環賽。

接下來中華隊將碰上A組晉級的3支球隊，A組第1為預賽5戰全勝的日本隊，日本隊也是目前唯一全勝的球隊，波多黎各4勝1敗次之，哥倫比亞3勝2敗排第3。