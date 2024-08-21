澎湃新聞21日報導，近期大陸多地蔬菜價格持續走高。大陸農業農村部重點監測的28種蔬菜大陸全國批發價格數據顯示，從每周價格來看，蔬菜價格在今年第30周（7月22日至28日）達到4.91元（人民幣，下同）／公斤，為近10年同期最高值。專家分析，今年暑期的異常天氣對蔬菜生長、流通造成了一定影響。不過，近期各地媒體報導顯示，隨著多地拿出全力穩價保供措施，不少地區8月下旬菜價回落，預計9月中下旬將回落至正常水準。

《北京日報》用戶端此前報導，北京市發改委18日晚指出， 18日批發市場蔬菜上市量已較月初增長7.92％。也已協調外省市蔬菜基地，加大供應。數據顯示，18日北京市批發市場蔬菜上市量2.86萬噸，較月初（2.65萬噸）增長7.92％，同比增加17.21％；蔬菜批發、社區菜店零售價和連鎖超市零售價分別為每斤1.78元、3.57元、4.52元，25種蔬菜批發價格較月初21漲4降。隨著天氣影響逐漸減弱，在市場供應充足的情況下，8月15日以來蔬菜批發價格出現回落趨勢，18日批發價格日環比回落1.66％。

澎湃新聞此前報導，20日下午上海市商務委組織開展2024年市政府為民辦實事專案標準化菜市場升級改造「開門辦實事」現場會活動。上海部分蔬菜價格已鬆動，「平價菜櫃」成標準化菜場標配。上海蔬菜集團稱，總的來說，整體供應形勢會隨著天氣好轉逐步向好，價格也會逐步平穩回落。

據《南京日報》8月21日消息，南京市農業農村部門、批發市場管理方等及時介入。隨氣溫下降和應季蔬菜逐步上市，8月下旬蔬菜價格回落，預計9月中下旬將回落至正常水準。

《深圳特區報》8月21日報導，本周已逐步出現菜價回落勢頭。多家蔬菜商戶表示，預計隨著北方氣溫的回落、蔬菜主產區天氣好轉，蔬菜供應和價格將逐步回歸正常。

《長沙晚報》20日報導，目前已進入本地秋季蔬菜種植期，只要天氣好，蔬菜生長速度提起來，產量就會增加，產地蔬菜的供貨價格就會下降，但回落的速度會緩慢一些。

《廈門日報》20日報導，走訪廈門農貿市場和各大商超發現，廈門市菜價相對穩定，雖然相比上個月上漲，但相比前幾天已經有了明顯的回落，不少品種相比幾天前的價格已經減半。