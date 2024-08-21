美國民主黨全國代表大會19日起在芝加哥舉行，首日通過「2024年版黨綱」，新黨綱首度納入對台「六項保證」。立法院民進黨團書記長莊瑞雄21日說，整個台海關係的穩定是國際共識，樂見美國主要兩大政黨在這次總統大選中，把印太地區，尤其是台海兩岸間的和平，對台灣表達堅定支持。

美國民主黨新黨綱首度納入美國已故前總統雷根在1982年向台灣提出的六項保證，六項保證包括美國未同意設定終止對台軍售的日期、未同意就對台軍售議題向中華人民共和國（PRC）徵詢意見、不會在台北與北京之間擔任斡旋角色、未同意修訂《台灣關係法》、未改變關於台灣主權的立場、不會對台施壓並要求台灣與PRC進行談判。

對此，莊瑞雄今天指出，6項保證是過去1986年雷根政府對台灣的堅定支持，這次可以看到連民主黨把6項保證都納入黨綱，顯然就是整個台海關係的穩定是國際共識，也樂見美國主要兩大政黨在這次總統大選中，把印太地區，尤其是台海兩岸間的和平，對台灣表達堅定支持，把其納入黨綱，相信這個對於台灣的國際地位與印太地區安全，能扮演更重要角色，我們表達歡迎。

對於6項保障是否代表賀錦麗之後的路線？莊表示，對台灣的堅定支持，寫進黨綱中，如果這次總統大選是賀錦麗出線，當然會對外交路線是重要方向，不只是希望看到民主黨對台灣的支持，相信連共和黨對兩岸關係的穩定，也不時為台灣發聲，也就是台海或印太地區的和平穩定對整個國際局勢來看，是非常重要，這也是國際共識。