報導指出，岸田文雄將日韓關係的改善視為其外交成果之一。這是他繼5月到首爾出席日中韓首腦會議後再次訪問韓國。若兩人舉行會談，將確認美日韓三國合作的重要性，還將就北韓與俄羅斯加強軍事合作交換意見。日韓雙方將再次確認面向未來深化，包括經濟和文化交流在內的關係。
不過，聯合國教科文組織（UNESCO）世界遺產委員會7月決定將日本新潟縣「佐渡島的金山」入選世界文化遺產，有批評認為尹錫悅政府贊同日本歪曲歷史的行為，因此能否成行仍有變數。
日本共同社引述消息人士報導，日本首相岸田文雄考慮最快9月上旬訪問韓國，並與韓國總統尹錫悅會談。岸田文雄有意在卸任前確認兩國繼續在安全保障等領域開展合作。
報導指出，岸田文雄將日韓關係的改善視為其外交成果之一。這是他繼5月到首爾出席日中韓首腦會議後再次訪問韓國。若兩人舉行會談，將確認美日韓三國合作的重要性，還將就北韓與俄羅斯加強軍事合作交換意見。日韓雙方將再次確認面向未來深化，包括經濟和文化交流在內的關係。
不過，聯合國教科文組織（UNESCO）世界遺產委員會7月決定將日本新潟縣「佐渡島的金山」入選世界文化遺產，有批評認為尹錫悅政府贊同日本歪曲歷史的行為，因此能否成行仍有變數。
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