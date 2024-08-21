昨（20日）教育部委請專家委員進行輔導訪視，訪視會議選在百大嘉義夯學點之一的鹿草鄉艾美筑植物萃取工坊舉辦。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣正在辦理學習型城市計畫，包含創建嘉義夯學網、擬定學習獎勵機制以及縣內百大學習夯點推動等等，目前嘉義縣一站式學習地圖「嘉義夯學網」已完成發包程序，預計於今年底11月就能上線試營運。

嘉義縣祕書長羅木興表示，嘉義縣學習型城市計畫以「相招來嘉．義起夯學 創建智慧永續樂學城」為發展藍圖，呼應縣長翁章梁施政方針，以勇敢破繭，加速實現農工科技大縣為目標，期盼減少嘉義縣的城鄉差距，均衡各區域學習資源。

教育處終身學習科長蘇金蕉指出，該計畫有3大亮點，包含創建嘉義夯學網、擬定學習獎勵機制以及縣內百大學習夯點的推動，除嘉義夯學網網頁已完成發包，預計11月上線外，也完成15處夯學點的合作意向書簽署，領域涵蓋有農漁場域、環境教育場域、生態保育與觀光工廠等多面向學習重點。

此外，計畫執行團隊邑米社區大學所推動的友善釣魚學習型組織，以及南華大學與社團國小共同規畫，由縣府教育處補助經費，打造大林鎮社團國小成為諸羅樹蛙生態學習中心皆是計畫的階段性成果。

昨（20日）教育部委請專家委員進行輔導訪視，訪視會議選在百大嘉義夯學點之一的鹿草鄉艾美筑植物萃取工坊舉辦；由羅木興主持，與會者包含有輔導委員吳明烈、蔡怡君、謝馥蔓及林博文等教授，羅木興期待透過府內資源的整合以及產官學研的合作，打造嘉義縣專屬的終身學習文化，並以智慧、永續、職能、樂活、地方等5大夯學目標，讓嘉義縣成為全民夯學的樂學城市。