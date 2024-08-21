交通部觀光署為刺激日本年輕旅客來台，睽違5年再度規畫「2024台日32同名車站－青春列車，緣份續航」活動，集結國內大學生及旅遊達人，與來自日本的大學生、社會人士組隊，兵分8條路線探索台灣鐵道旅遊故事，並走訪北中南東32個同名車站及周邊景點。

觀光署籌備半年的「2024台日32同名車站－青春列車，緣份續」計畫，今日邀請來自台灣和日本參與活動的學員們，一起化身站長搖鈴、吹哨，宣告展開3天2夜的鐵道之旅，探索台灣城鄉風情、山海景緻，深度體驗在地文化，品嚐多元的飲食風味。

台日32同名車站活動今年擴大募集對象，首次分為青年學生組及成人社會人士組，集結國內大學生及旅遊達人，與來自日本的大學生、社會人士組隊，兵分8條路線探索台灣鐵道旅遊故事，並走訪北中南東32個同名車站及周邊景點。

學員將化身為「一日站長」，藉由實際參訪了解各車站背景和故事，並體驗執行站長任務。走訪各車站的同時，除了可以深入台灣地方小鎮，看見有別於以往的風景、體驗鐵道旅遊的魅力外，更可以透過小組內學員間的互動交流，讓日本旅客更深刻認識台灣的文化、社會背景，加深彼此情誼。

觀光署長周永暉表示，期待透過這次的活動，讓學員們開發出屬於自己的鐵道小旅行，待回到日本後，能再號召親朋好友來台灣進行一趟深度之旅。他提到，疫情前日本每年約有200萬人次來台，今年希望不要離疫前太遠。