中華郵政公司21日舉行新舊任董事長交接典禮，中華郵政新任董事長王國材表示，因應人工智慧、數位化的時代，郵政可善用優勢並加速數位轉型，讓郵務、儲匯、壽險服務升級。王國材指出，中華郵政有8兆2000億元郵政資金，當前將著重提升資金運用效率以增加營收，讓中華郵政順利轉型，邁向下一個百年榮景。

王國材說，郵務的轉型將鎖定智慧物流，尤其智慧運輸是他的專長。儲匯的轉型面臨其他銀行的挑戰，包含金融科技的崛起、金融服務等等，因此要積極吸引年輕人。保險的轉型則相當重要，更要鎖定程序簡化，包含行動投保、網路投保等，要讓更多年輕人願意投保郵政壽險。

另一個重要的方向，他說，就是「資金運用」，尤其中華郵政的資金高達8兆2,000億元，是國內所有金融機構最高的，所以資金運用是整個中華郵政公司的一個關鍵，未來如何有好收益是重要課題。

尤其國內外金融市場、利率、匯率變動快速，造成中華郵政避險成本高漲，因此未來如何動態調配將是努力的方向，將藉由更多「民間高手」來協助。

至於民間高手有哪些，王國材說，目前有一些推薦名單，未來將藉由民間高手的顧問諮詢給予寶貴意見，讓中華郵政的資金運用、股債配置等等都能更好。重點是二方向，一是穩定、另一是好的收益。其中，「民間高手」包含金融機構人員、研究單位人員、老師們等等。

王國材表示，他在2017、2019年兩次代理中華郵政公司董事長，很感恩有這個緣分，再次回到郵政大家庭；過去全球面臨產業數位轉型以及新冠疫情，郵政公司在仍致力於推動環境永續與數位轉型，更協助政府進行防疫物資的配送、振興券發放，在奠定的良好基礎下，相信未來郵政業務也能一棒接一棒，郵政業務也會持續發展與進步。

王國材指出，民眾用郵習慣已改變，加上金融服務不斷創新以及台灣逐漸邁入超高齡社會等多重影響下，未來中華郵政公司在郵務、儲匯與壽險等三大服務項目上，將會橫極面對並持續提出創新作為，包括透過簡化郵務整體作業流聲，提升營運效率，或是導人數位科技，提供多元商品等，以提高客戶的滿意度，讓郵政服務邁入新的里程碑。

王國材說，去年中華郵政虧損主要是在資金運用上面的避險成本增加，最近也有討論未來在國內外投資配置，還有避險成本的檢討部分都要做，但是更重要一點就是郵政三業符合世界的潮流，尤其在數位轉型還有流程的簡化等方面都很重要。

中華郵政表示，王國材現年65歲，國立交通大學交通運輸研究所博士，歷任交通部部長、交通部政務次長、圓山大飯店董事長、財團法人中華航空事業發展基金會董事長、中華智慧運輸協會理事長、一卡通票證股份有限公司董事長、高雄市政府顧問兼台北聯絡處主任、高雄市政府交通局局長、鼎漢國際工程顧問公司總經理、董事長等職務，學經歷俱優並具領導管理能力。

中華郵政公司強調，未來在王國材帶領下，將持續執行政府政策，支援政府重大公共建設及民間投資計電，推升國家競爭力；推動郵務轉型，發展智慧物流服務，拓震郵政業務；搬裹金融服務數位化及多元金融服務，促進普惠金融及永續金融；推動數位轉型，提升創新能力；落實環境保護，推動淨零排放、善盡社會責任及強化公司治理。